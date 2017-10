Dárdai Pál: Leekens kinevezése az MLSZ logikus döntése volt

"Logikus döntésnek tartom a kinevezését" - mondta Dárdai Pál a Nemzeti Sportnak az új szövetségi kapitány, Georges Leekens kinevezéséről. A Hertha BSC vezetőedzője szerint a rutinos szakembertől tanulhatnak a fiatalabb trénerek és a játékosok is egyaránt, de elmondta a véleményét a mostani helyzetről és Bernd Storckról is.

Ugyan Dárdai nem ismeri személyesen Leekenst, de szerinte hasznos lehet a személye mind a játékosok, mind a fiatalabb edzők fejlődésének szempontjából. Reményei szerint új Bódog Tamások, Szabics Imrék és Szélesi Zoltánok kerülhetnek ki mellőle,

ezért is tartja jó ötletnek, hogy utóbbi, azaz Szélesi Zoltán ezután is a szövetségi kapitány segítője lesz.

A Hertha BSC vezetőedzője szerint nincs könnyű helyzetben a magyar labdarúgás, a balul sikerült vb-selejtezők után hitehagyottá vált a futballtársadalom. Nagy a lemaradásunk az olyan válogatottak mögött, mind a svéd, dán, vagy svájci, utóbbival egy hónapja szembesültünk. Dárdai úgy gondolja, létezik az úgynevezett tanult labdarúgás, amire az említett országok jó példák. Nem tartja magát csodatevőnek, de egyik nagy erénye, hogy tudja, mi kell ahhoz, hogy egy adott csapatból hogyan kell kihozni a maximumot.

Bernd Storck szerinte kiváló munkát végzett az Európa-bajnokság előtt és a kontinenstornán is, de elszalasztotta annak esélyét, hogy a válogatott megkapaszkodjon az európai középmezőnyben, annak is az elején. Már a Feröer-szigetek elleni idegenbeli meccs után is látszott, hogy valami nincs rendben. Viszont ő is tudja, nehéz az edző élete, hiszen egy hullámvölgy után máris ajtót mutathatnak neki.