Sergio Ramos szerint a nullához képest jól kijön Piquével

Sergio Ramos, a Real Madrid és a spanyol válogatott csapatkapitánya elmondta, egész jól kijön válogatottbeli csapattársával, a Barcelona védőjével, Gerard Piquével. Ramos szerint ugyanakkor nagyon rosszat tesz a nemzeti csapatnak, hogy politika keveredik a sportba.

Világszerte nagy port kavartak a katalán függetlenséggel kapcsolatos történések az elmúlt hetekben, ez pedig kihatással volt a spanyol fociválogatottra is. Piqué hangosan képviselte a katalán függetlenség ügyét, ami miatt a spanyol szurkolók kifütyülték, még a válogatott edzését is be kellett szüntetni pár héttel ezelőtt a szurkolók tüntetése miatt.

„Ez nagyon nem tesz jót a válogatottnak" – mondta az Onda Cero rádiónak Ramos. – Szeretném élvezni a válogatottbeli fellépéseket, a környezetet, a hangulatot. Csapatkapitányként mindig hangsúlyoztam, hogy minden egyes lépésünket nagyon meg kell fontolnunk. Piqué viselkedése mindig példaértékű volt, még ha erről sokan másképp is gondolkodnak."

Ramos és Piqué kapcsolata finoman szólva sem volt felhőtlen az elmúlt években, a Real és a Barca két emblematikus alakja gyakran szólalkozott össze a pályán és azon kívül is, de Ramos szerint mára normalizálódott a helyzet közöttük.