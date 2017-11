Zidane mellébeszél, a Real most fizeti meg a két BL-győzelem árát

A Bajnokok Ligája H csoportjának rangadóján a Tottenham 3–1-re győzött a Real Madrid ellen, így már biztosan ott van a legjobb 16 között. A meccs hőse az az Alli volt, aki öt éve még az angol harmadosztályban futballozott. Zidane szerint nincs krízisben a Real, a tények viszont nem hazudnak: a francia edzői karrierjének legnehezebb feladata előtt áll. A Manchester Cityben Agüero 78 éves klubrekordot döntött meg. Összefoglaló.

A Real ellen két gólt szerző Alli rögtön a lefújás után értékelt a BT Sportnak: „Fantasztikus meccset játszottunk, végig tartottuk magunkat ahhoz, amit előzetesen elterveztünk. Két hete körülményesek voltunk, a legegyszerűbb passzokat is elrontottuk. Most nagyobb tempóban fociztunk, és a védekezésünk is szorosabb volt."

A hárommeccses eltiltásából visszatérő Alli öt éve, ötszáz néző előtt debütált az MK Dons csapatában.Most a BL-címvédő ellen duplázott a nyolcvanezres Wembley-ben.„Sok mindenkinek köszönettel tartozom, főleg a menedzseremnek, aki lehetővé tette, hogy eljussak idáig."

A Tottenham felkeltette Európa figyelmét

„Ma mindenki láthatta, hogy a Tottenham egy nagy klub, amely már nem csak Angliában tartozik a legjobbak közé, hanem Európában is. Az ilyen meccsekből merítünk erőt ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Célok alatt trófeák megnyerését értem, ez az, amiről álmodozunk – nyilatkozta Pochettino, aki taktikailag megint leiskolázta Zidane-t.

Zidane még mindig mellébeszél

„A Real Madrid nincs krízisben – szögezte le gyorsan Zidane, akinek ez volt a legnagyobb veresége Real-edzőként. – Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megfordulnak a dolgok. Ma kikaptunk, de hosszú a szezon.

Mindannyian csalódottak vagyunk, viszont gratulálnunk kell az ellenfélnek, mert ma egy jobb csapattól kaptunk ki.

3-1 - Tottenham have inflicted Real Madrid their biggest defeat in all competitions under Zinedine Zidane. Alarm. pic.twitter.com/MzwFeT0BcW — OptaJose (@OptaJose) 2017. november 1.

Zidane-tól már néhány hete is megkérdezték, hogy nem kellene-e aggódnia a csapata idei teljesítményét látva. „Nem, nem hiszem" – mondta.A Mourinho-éra óta nem kezdte ilyen rosszul a bajnokságot a Real,amelynek tíz forduló után nyolc pont a lemaradása a Barcelona mögött – a Madrid még soha nem nyert bajnoki címet ilyen hátrányból.

Kétarcú Ronaldo

De eddig lehetett takarózni a BL-lel. Zidane-nak és Ronaldónak is. A portugál mindössze egy gólnál tart a La Ligában – a szezon ezen szakaszában mindig volt neki leaglább öt. Ráadásul van valami, amiben mindenkit alulmúl:2,5 százalékos a hatékonysági mutatója, ami a legrosszabb a topligákban gólt szerző játékosok között.

It's been a tale of 2 Ronaldo's this year for Real Madrid. ❄️ pic.twitter.com/vo2OyJjnSR — FOX Soccer (@FOXSoccer) 2017. november 1.

Fordult a kocka

A BL viszont más, ott a negyedik meccsén már a hatodik gólját lőtte. Csakhogy, most már ő is kevés.A Real nagyon csúnyán elkezdte visszakapni mindazt, amit korábban az ellenfelek:ami tavaly nekik pattant befelé (pl Casemiro gólja a Juventus elleni döntőben), az most az ellenfeleknek pattan be (pl Alli második gólja), amit tavaly nekik néztek el a bírók, azt most az ellenfeleknek nézik el. „Talán tavaly volt néhány győzelmünk, amit nem érdemeltünk meg. Idén megfordultak a dolgok" – ismerte el Zidane.

#LaPolémica "Trippier parte en fuera de juego en el gol del Tottenham, debió ser anulado" https://t.co/1TJy5pixOu por Andújar Oliver #UCLpic.twitter.com/pzDHNS1kXj — MARCA (@marca) 2017. november 1.

Agüero klubrekordot döntött

A Manchester City idegenben 4–2-re győzött a Napoli ellen, és már biztos, hogy továbbjutott a csoportból. „Két hét alatt kétszer megverni a Napolit, hihetetlen teljesítmény. Talán az egyik legjobb csapat, amellyel ellenfélként valaha találkoztam – dicsérte az olaszokat Guardiola.

Az angolok harmadik gólját Agüero lőtte, ez volt neki a 178. a klub történetében, ezzel megelőzte Eric Brookot, aki 1928 és 1940 között 453 meccsen 177 gólt rúgott. „Ilyen pillanat csak egyszer adódik az ember életében. Nagyon boldog vagyok, ez egy soha vissza nem térő érzés most. A ma viselt mezemet a fiamnak fogom adni – nyilatkozta az argentin.

178 – Sergio Aguero is now the highest scoring player in Manchester City’s history (178 goals in 264 apps). Iconic. pic.twitter.com/6RSx7wwHo1 — OptaJoe (@OptaJoe) 2017. november 1.

A kiesés szélén a Napoli

A Napoli jelenleg veretlenül vezeti az olasz bajnokságot, de sanszos, hogy a BL-ben a csoportkörből sem fog továbbjutni, pedig a City mögött mindenki az olaszokat várta a második helyre. A meccs végén Sarri már mindent egy lapra tett fel. „A hajrában négy csatárral támadtunk, persze tudtam, hogy ez kockázatos. Vállalom is a felelősséget, de mindent meg akartunk tenni a győzelemért" – mondta az olasz edző, hozzátéve, hogy komoly gondokat okoztak a Citynek, amelyeta világ legjobbjának nevezett.

Nyeretlen magyarok

Sallai Roland a szünetben állt be Dortmundban, ahol az APOEL meglepetésre 1–1-es döntetlent ért el. Gulácsi Péter csapata, a Leipzig már nem volt ilyen szerencsés, a Porto 3–1-re győzött. A németek jelenleg csak harmadikok a csoportjukban, de még mindig reális esélyük van a továbbjutásra. Ebben a csoportban jelenleg az a török Besiktas áll az élen, amely története során még soha nem jutott tovább a BL csoportköréből. Az AS Monaco elleni szerdai meccsen már megtehette volna ezt, az ott született 1-1-es eredmény azonban elodázta a törökök továbblépését.

Rajtuk röhög most az internet

Ha fegyvert tartanának a fejükhöz sem valószínű, hogy Casemiro és Klavan meg tudná mondani, hogy mit is csinált éppen.

1) Előbb Casemiro adta el, hogy kibillent az egyensúlyából. A kérdés csak az, hogy mitől?

2) Majd a Liverpool észt védője, Klavan csapta be saját magát egy csellel.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

E csoport:

Liverpool–Maribor 3–0 (0–0)

Gól: Salah (49.), Can (64.), Sturridge (90.)

Sevilla–Szpartak Moszkva 2–1 (1–0)

Gól: Lenglet (30.), Banega (60.), ill. Promes (78.)

A csoport állása: 1. Liverpool 8 pont, 2. Sevilla 7, 3. Szpartak Moszkva 5, 4. Maribor 1

F csoport:

Napoli–Manchester City 2–4 (1–1)

Gól: Insigne (21.), Jorginho (62. – tizenegyesből), ill. Otamendi (34.), Stones (48.), Agüero (69.), Sterling (92.)

Sahtar Donyeck–Feyenoord 3–1 (2–1)

Gól: Ferreyra (14.), Marlos (17., 67.), ill. Jorgensen (12.)

A csoport állása: 1. Manchester City 12 pont, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0

G csoport:

Besiktas–Monaco 1–1 (0–1)

Gól: Tosun (54. – tizenegyesből), ill. Rony Lopes (45+1.)

Porto–Leipzig 3–1 (1–0)

Gól: Herrera (13.), Pereira D.(61.), Pereira M. (93.), ill. Werner (48.)

A csoport állása: 1. Besiktas 10 pont, 2. Porto 6, 3. Leipzig 4, 4. Monaco 2

H csoport:

Tottenham–Real Madrid 3–1 (1–0)

Gól: Alli (27., 56.), Eriksen (65.), ill. Ronaldo (80.)

Dortmund–APOEL 1–1 (1–0)

Gól: Guerreiro (29.), ill. Pote (52.)

A csoport állása: 1. Tottenham 10 pont, 2. Real Madrid 7, 3. Dortmund 2, 4. APOEL 2