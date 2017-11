Tízezer torokból szólhat a Nélküled és a Hajrá DAC!

A szlovák labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának rangadóján, pénteken 18.00 órától a Dunaszerdahely a Slovan Bratislavát látja vendégül. A Marco Rossi vezette DAC teltház előtt, vendégszurkolók nélkül fogadhatja legnagyobb riválisát, a tét pedig nem kicsi, hiszen a győztes akár a dobogó második fokára is felkapaszkodhat.

A futball világában vannak rangadók, amelyek aligha igényelnek különösebb felvezetést, mindenki pontosan tudja, mit jelentenek a játékosok, a drukkerek, akár egy (vagy több) nemzet számára. A DAC-Slovan is ezek közé tartozik, hiszen a főként felvidéki magyarok lakta település csapata és a határon túl élő honfitársak életében ez nem egy meccs, hanem az év mérkőzése.

A találkozó ráadásul most a csapatok tabellán elfoglalt helyezése miatt is kiemelt fontosságú, a Slovan 26 ponttal harmadik, a Dunaszerdahely pedig egy ponttal kevesebbet gyűjtve ötödik, egy esetleges győzelemmel tehát előzhetnének a sárga-kékek.

Az előző idényben a Kispest Honvéd edzőjeként magyar bajnoki címet ünneplő Marco Rossi első ízben élheti át, milyen a pozsonyiak ellen hazai környezetben irányítani csapatát, számára is pikáns lesz tehát az összecsapás. Az olasz szakembert a közelmúltban rendre Bernd Storck utódjaként emlegették a hazai sajtóban és bár elmondása szerint szívesen vállalta volna a feladatot, Georges Leekens kinevezésével ez a fejezet egyelőre lezárult. Új állomáshelyén azonban maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a DAC ott van az élmezőnyben, így annak ellenére bizakodhat a mai mérkőzés előtt, hogy legutóbbi két bajnokiján nyeretlen maradt.

Ami a vendégeket illeti, náluk sincs minden rendben, a közelmúlt gyengébb teljesítménye (öt meccsen két döntetlen, két vereség és mindössze egy siker), főként a sereghajtó Senica elleni pontvesztés után elfogyott a vezetők türelme és menesztették Ivan Vukomanovicsot, így a rangadóra új edző, Martin Sevala készítette fel a csapatot.

Pozsonyban már találkoztak ősszel a csapatok, akkor Mares góljára Pacinda válaszolt, így 1–1 lett a végeredmény. A legutóbbi Dunaszerdahelyen lejátszott mérkőzést viszont aligha felejtik el a hazaiak, Safranko a 92. percben szerezte meg a győztes találatot.

A mostani találkozó viszont több szempontból is rendhagyó lesz. A Szlovák Labdarúgó-szövetség döntése értelmében a Slovan szurkolói nem kísérhetik el kedvenceiket, emiatt a vendég szektorokban is hazai szimpatizánsok foglalhatnak majd helyet, ráadásul ma debütál az új főtribün is, így becslések szerint több mint tízezer dunaszerdahelyi szurkoló biztathatja a helyszínen a Vida Mátét, Kalmár Zsoltot és Mervó Bencét is foglalkoztató együttest.

Kiélezett hangulatú találkozóra számítunk, és tisztában vagyunk azzal is, hogy az emberek már nagyon várják a pénteket. Kár, hogy nem jönnek vendégszurkolók, hiszen akkor egy kicsit talán érdekesebb lenne a dolog, de így is meggyőződésem, hogy fantasztikus hangulat lesz a stadionban – nyilatkozta a klub hivatalos honlapjának a dunaszerdahelyiek házi gólkirálya, a hatgólos Erik Pacinda.

"Nem tudom, hogy az új edző csodát tesz-e velük két-három nap alatt, de biztosan lesznek változások a kezdőcsapatukban. Majd a pályán minden kiderül" – reagált a pozsonyiak edzőváltására a 28 éves támadó.

Az örökmérlegen mindenesetre van mit csiszolni a hazaiaknak, hiszen az élvonalban eddig 51-szer találkoztak a felek, 12 döntetlen mellett 30 Slovan és mindössze 9 dunaszerdahelyi győzelem a mutató.

Talán ma, a tízezer fanatikus előtt meglehet a tízedik győzelem.

Szlovákia, Fortuna liga – 15. forduló

Dunaszerdahelyi AC-Slovan Bratislava

TV: M4 Sport, 18.00