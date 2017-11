Amikor Aubameyang egy megye hármas csapat ellen készült az olimpiára

A 2012-es londoni olimpia előtt a gaboni válogatott, soraiban a ma már a Borussia Dortmundban focizó Pierre-Emerick Aubameyanggal egy egészen rendhagyó mérkőzéssel készült fel.

A Guardian brit lap holdudvarába tartozó The Set Pieces nevű blog bányászta elő az öt évvel ezelőtti sztorit, amikor is a története első olimpiai fellépésére készülő gaboni fociválogatott megérkezve majdani első csoportmérkőzése helyszínére, Newcastle-ba, edzőpartnert keresett. A dolog idáig a szokásos, innentől azonban már a legkevésbé sem.

A Premier League-ben szereplő Newcastle United sűrű programja miatt nem tudta vállalni a meccset, a klub U21-es csapata pedig nem volt a városban. A gaboniak nem akartak messzire utazni, így maradtak a városban focizgató amatőrök. Közülük pedig a jó nevű Pin Point Recruitment Northern Alliance League Premier Division - inkább nem számoljuk ki, hányadik szintje ez a futballpiramisnak - egyik legjobbja, a Heaton Stannington FC neve állt a lista élén. Így aztán a gaboniak ügyeit intéző munkatárs felhívta a Heaton Stan elnökét, Derek Thompsont, hogy lekössön egy meccset. Thompson rögtön hívta a helyettesét, Geoff Walkert, hogy sürgősen trombitálja össze másnapra a csapatot.

A megyefociban a másnap nem csak Magyarországon hordoz magában kettős veszélyt, hanem szerte a világon: sosem tudhatja egy szerelő vagy lakatos, hogy milyen melója lesz másnap, illetve, ha a dátum a szombatra esik, akkor a péntek esti sörök ármányával is számolni kell. Ezért is vakarta a fejét Joe Wear, csapatkapitány, középhátvéd és ifi teniszedző, amikor szóltak neki, hogy másnap meccs, és ezt tudatni kellene a fiúkkal. Wear maga éppen nem ivott aznap este, mert a Great North 10k nevű tízkilométeres futóversenyre készült, de azért meglepódött, amit mutat a közte és Thompson között lezajló rövid beszélgetés.

"A gaboniak játszanának velünk."

"Milyen gaboniak?"

"Kijutottak az olimpiára és edzőmeccset játszanának."

"Ööö, oké. Frankó."

A fentebb már említett okokból a Heaton Stan nem tudott a legjobbjaival kiállni, de a gaboni oldalon is voltak problémák. A csapat ásza, a Ligue 1-ben szereplő St.-Étienne színeiben 16 gólt szerző, majd 13 millió euróért a Borussia Dortmundta szerződő Pierre-Emerick Aubameyang a szállodában hagyta a csukáját - ami csak akkor derült ki, amikor a csapatok már lecuccoltak a Heaton Stannek 1935 óta otthont adó Grounsell Parkban.

Így aztán Geoff Walker, Aubameyang, a gaboniak egyik edzője és egy biztonsági emberük előbbi kocsijába pattant, keresztülvágott Newcastle városán, és elhozta a csukákat. Félúton azonban Aubameyang és az edző kitalálta, hogy mégsem minden kerek, mert nekik vannak olyan labdáik, amilyenekkel az olimpián fognak játszani, csak azokat kéne bemelegíteni. Úgyhogy vissza a szállodába, majd jöhetett a meccs. Az ilyen-olyan híroldalaknak köszönhetően 400 érdeklődő előtt.

"Egy kicsit fáradt voltam a tízkilométeres futás után, de ezt a lehetőséget nem hagyhattam ki - mesélte Wear, akire Aubameyang őrzésének hálátlan feladata hárult. - Volt-e valamilyen tervem, hogy megállítsam? Hát, nem igazán. Tudtuk, hogy milyen jók, így csak annyit tehettünk, hogy kimegyünk és odatesszük magunkat, próbáljuk velük felvenni a versenyt. Aubameyang iszonyatosan gyors volt, pedig biztos, hogy nem adott ki magából mindent. Egészen más szint volt mindenkihez képest. Azt hiszen 4-0-ra nyertek, de emlékeim szerint mi sem voltunk rosszak" - mondta Wear.

"Próbáltuk tartani a lépést, de ő óriási különbséget jelentett. Úgy tűnt, mintha félgőzzel játszana, de így is csak úgy cikázott a pályán. Ő az, akire azt mondjuk, hogy igazi focista" - tette még hozzá Walkert.

A gaboniak nem csak a pályán voltak profik, hanem azon kívül is. A Grounsell Parkban hagyományos sörös-pités meccs utáni vendéglátást ugyan köszönték szépen, helyette viszont hosszú ideig osztogatták az autogramokat a nézőknek, és készülhettek közös fotók is. Egy, az egész gaboni csapat által aláírt mez ma is a Grounsell Park melleti bár falán lóg bekeretezve.

Az olimpiai szereplés már nem sikerült ilyen jól: a Svájc elleni 1-1-es nyitányt követően Aubameyangék 2-0-ra kikaptak Mexikótól, a Dél-Korea elleni 0-0 pedig a búcsút jelentette. A Heaton Stant viszont feldobta a váratlan edzőmeccs lehetősége: a következő szezonban nem csak a bajnokságukat nyerték meg, de a Northern Alliance League Cup és a Northumberland Senior Benevolent Bowl névre hallgató kupákat is.