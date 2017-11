Bernd Storck: A magyarok álmai nem egyeztek meg a valósággal

A Westdeutsche Allgemeine Zeitung internetes kiadásában hosszabban nyilatkozott magyarországi munkájáról Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya. Azt mondta, hogy Magyarországon a futballal kapcsolatos vágyálmok nem voltak köszönőviszonyban a realitásokkal. Storck magyarországi bukása után a Bundesligában szeretne vezetőedzőként dolgozni.

Mondanivalójának legfontosabb és legsúlyosabb állítása az volt, hogy a magyarok nagyon hamar elfelejtették a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság sikereit. A volt sportigazgató azt is hozzátette, hogy Magyarországon a futballal kapcsolatban az emberek vágyálmai nincsenek összhangban a valósággal.

Nach Ungarn-Aus: Bernd Storck träumt von der Bundesliga Essen. Der Herner Bernd Storck ist nicht mehr Ungarns Nationaltrainer. Sein größter Erfolg war die EM-Teilnahme 2016. Ein Gespräch über Storcks Zukunft. Bernd Storck (54) kann das Leben wieder genießen. Zwei Wochen nach dem Ende seiner Tätigkeit als Fußball-Nationaltrainer Ungarns erreichen wir den gebürtigen Herner im Urlaub an der Nordsee.

Sajnos az elvárások nem egyeztek a realitásokkal. A vb kvalifikációs csoportban a harmadik helyen végeztünk. Amúgy eredetileg ez volt a célkitűzés. Az Európa-bajnok Portugália és Svájc is ott volt a csoportunkban. Erre azzal szembesülhettünk, hogy kritikusaink szerint a magyar futball nem fejlődik semmit és egyhelyben áll. Elég nagy volt rajtunk a nyomás, ezért következett be a váltás" - mondta a német szakember. Hozzátette azt is, hogy két közvetlen segítőjével, Andy Möllerrel és Holger Gehrkével kiváló együttműködésben dolgozhattak.

Az újságíró megkérdezte, hogy a túlzott reménykedés összefüggésbe hozható-e azzal, hogy a magyar válogatott 2016-ban, 44 év szünet után szerepelhetett ismét labdarúgó Európa-bajnokságon. A volt szövetségi kapitány egyetértett a felvetéssel és azt mondta, hogy éppen ezért lehettek túlzóak a várakozások. Hozzátette, hogy az élmény ettől még élmény marad, az Eb-szereplés szép emlék mindenkinek.

A magyaroknak a múltban hatalmas nevük volt a futballban, a jelen azonban egészen más képet mutat."

Storck elmondta, hogy a magyar labdarúgóklubok közül egyik sem tudott szerepelni sem a Bajnokok Ligájában, sem az Európa Liga főtábláján.

Hozzátette azt is, hogy a válogatottban mindössze öt olyan futballistája volt, aki rendszeresen szerepelt az európai kupák küzdelmeiben.

A volt szövetségi kapitány az interjúban azt is megemlítette, hogy szívesen dolgozna a Bundesligában valamelyik csapat vezetőedzőjeként. Felsorolta, hogy számos együttes másodedzőjeként már szerzett tapasztalatokat (a Dortmundnál, a Stuttgartnál, a Herthánál és a Wolfsburgnál.)

A riport végén Storck az előttünk álló vb-pótselejtezőkre is tippelt. A dán-ír meccsre annyit mondott, hogy nagy küzdelem és szoros meccsek lesznek. Az olasz-svéd párharcból az olaszokat várja továbbjutónak, a svájciak szerinte elbúcsúztatják az északíreket. A Horvátország-Görögország párosítás esélyese Storck meglátása alapján a horvát együttes lesz.

A cikk elején a szerző megjegyezte, hogy Bernd Storck hazatérése után most újra élvezheti az életet.