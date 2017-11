Kihagyták Ronaldót a portugál válogatottból

A portugál labdarúgó-válogatott Cristiano Ronaldo nélkül lép pályára következő két felkészülési mérkőzésén.

Az Európa-bajnoki címvédő együttes Szaúd-Arábia, illetve az Egyesült Államok ellen lép pályára november 10-én és 14-én, ám Fernando Santos szövetségi kapitány ezúttal nem válogatta be a keretbe a négyszeres aranylabdás sztárt. A rutinos játékosok közül a Real Madrid támadóján kívül Luis Nani és Ricardo Quarsema is pihenőt kapott. A portugálok - a magyarokat is megelőzve - selejtezőcsoportjuk megnyerésével már biztosan részt vesznek a jövő évi oroszországi világbajnokságon.