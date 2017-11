Tükörsima Bayern-siker a német szuperrangadón

A Bundesliga 11. fordulója hozta el a bajnokság szuperrangadóját, a játéknap előtt második helyen álló, az utóbbi időben bukdácsoló Borussia Dortmund fogadta a régi-új edzőjével, Jupp Heynckesszel megtáltosodó Bayern Münchent.

Az első tíz percben nem történt említésre méltó esemény, a csapatok a középpályán küzdöttek főként. A 12. percben Aubameyang kapott egy gyönyörű indítást és egyedül törhetett kapura, de Süle utolérte és szépen becsúszott, egyértelműen a labdát találta el. A 16. percben egy hasonló eset játszódott le, csak a másik kapu előtt, Lewandowski indult el egy hosszú passzra, amelyet aztán a Dortmund védője, Papasztatopulosz ért el előbb.

Egy perccel később aztán megszerezte a vezetést a Bayern: James Rodríguez vett le egy beadást a tizenhatoson belül, majd Robben elé tálalt, aki kapásból kilőtte a hosszú felsőt egy gyönyörű tekeréssel. 0-1.

Nem állt le a München, a 18. percben Coman centerezett veszélyesen, Javi Martinez viszont lemaradt a labdáról.

Egyértelműen átvette az irányítást ezekben a percekben a Bayern, a gólt követően is odaszögezte a Dortmundot a kapujához. A 22. percben kijött a szorításból a Borussia, Pulisic tette középre a labdát, ahol Aubameyangot kereste, de Ulreich kivetődve tudott tisztázni.

A 26. percben ismét a szélről veszélyeztetett a Bayern, Alaba kereste középen Lewandowskit, de Bürki jó ütemben mozdult ki a kapujából és övé lett a labda.

Felpörögtek az események, három nagy helyzet jött két perc alatt: a 30.-ban óriási egyenlítési lehetőség adódott a BVB előtt, de Jarmolenko lövését nagy barvúrral védte Ulreich, az ellentámadásból a Bayern is majdnem gólt szerzett, de Lewandowski közeli bombáját reflexmozdulattal fölé tudta ütni Bürki. Ezután jött az újabb Dortmund roham, de eredménytelenül: Kagava megpattanó lövése kívülről találta el a kapufát.

A 35. percben még nagyobb bajba került a Dortmund: Papasztatopulosz becsúszva szerelte Comant, aki viszont rálépett (nem szándékosan) a védő lábfejére, a görög pedig rögtön jelezte, hogy baj van, csere viszont ekkor még nem történt.

A 37. percben Lewandowski növelte a Bayern előnyét. Kimmich beadását sarokkal próbálta kapura tenni, amibe Weigl beleért, így megpattant a labda és átpattant a tehetetlen Bürki felett, egyenesen a kapuba. A Dortmund ekkor emberhátrányban játszott, ugyanis Papasztatopuloszt éppen ápolták. 0-2.

A 42. percben aztán jött is a váltás, Toljan érkezett a görög védő helyére. Két perccel később ismét Jarmolenko és Ulreich párharca következett, ezúttal is a Bayern kapusa jött ki belőle győztesen. Ez azt is jelentette, hogy a félidőre 2-0-s müncheni vezetéssel mehettek a csapatok.

A 47. percben ismét Bürki tartotta meccsben a Dortmundot, Lewandowski fejesét védte lábbal a kapus. Felpaprikázta ez kicsit a hazai csapatot, Pulisic ment el a baloldalon, középre adásánál viszont a két csatár, Aubameyang és Jarmolenko egymást zavarta, végül utóbbi kísérletébe Alaba vetődött bele.

Ezután csillapodott a meccs irama, a Bayernnek sem volt annyira sietős, viszont a Dortmund kísérleteit hatékonyan tudta megakadályozni. A 64. percben Lewandowski ismét egy nagy helyzetet puskázott el, Robben indítása után ziccerbe került, de rosszul találta el a labdát. Három perccel később úgy tűnt viszont, hogy a második gólját ünnepelheti a lengyel csatár, de a visszajátszások után kiderült, hogy Alaba beadásába Bürkin kívül senki sem ért bele, így az osztráknak adták a gólt hivatalosan. 0-3.

Peter Bosz beküldte Mario Götzét, hátha tud valamilyen változást hozni, és ugyan voltak villanásai, de ő sem tudott segíteni. A 83. percben kicsit megállt a játék, Stieler sporttársnak ugyanis begörcsölt a vádlija, és bár a csinos Bibiana Steinhaus, a negyedik számú játékvezető készen állt a beugrásra, végül Stieler tudta folytatni.

A 88. percben szépített a hazai csapat, Bartra életerős lövéssel tudta mattolni Ulreichet, miután a Dortmund legjobbja, Christian Pulisic kikaparta a spanyolnak a gesztenyét. 1-3.

A ráadásban még Castro előtt adódott egy nagy lehetőség, de ez is kimaradt. Ez volt az utolsó érdemleges momentum a mérkőzésen, így a vége kétgólós Bayern-győzelem, ezzel a München négy ponttal vezet Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig előtt, a Dortmund a harmadik.

Végeredmény:

Borussia Dortmund - Bayern München 1-3 (0-2)