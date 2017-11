Tízezer síró magyar - katarzis, Kalmár-gól és Slovan-verés Felvidéken

Micsoda álom, micsoda mámor! – éneklik a Dunaszerdahelyi AC ultrái, és nem járnak messze a valóságtól. Álomszerű mérkőzést vívott egymással a DAC és az ősi rivális Slovan Bratislava a szlovák labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában, ahol hátrányból fordított és nyert 2–1-re a sárga-kék alakulat, megannyi helyi és magyar szemébe könnyeket csalva.

„Annyi mindent kéne még elmondanom"

Hiszen ez nem csak egy meccs a sok közül. Ez az év meccse. A dunaszerdahelyieknek biztosan, és sok honfitársunknak is. Az M1-es autópályán Budapest és Komárom között legalábbis nincs olyan benzinkúti pihenő, ahol ne sárga-kékbe öltözött szurkolókat látna az ember, az autókból pedig ismerős dallamok és Ismerős Arcok, Nyerges Attila karcos hangja és a Nélküled zengi be a tájat. Ünnep van, ünnep lesz. A futball ünnepe, a DAC ugyanis az ősi rivális Slovan Bratislavát fogadja, mindenki a MOL Arénába tart. A stadionban ráadásul ezen a találkozón avatják fel a főtribünt, amelynek átadásával már több mint tízezer férőhelyessé válik az aréna.

Megérkezünk, újságírói eligazítás, létesítménybejárás. Impozánsra sikerült az új lelátó, nyugati luxus, keleti kényelem. A Skyboxokban igényesen bekészített minőségi borok, sőt szivargyűjtemény várja a VIP vendégeket. Két óra van még a kezdésig, az öltözőkben azonban már minden készen áll a főszereplők fogadására. A hazaiak három magyar játékosa, Kalmár Zsolt, Mervó Bence és Vida Kristopher egymás mellett öltözik.

Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa rögtönzött sajtótájékoztatón mesél örömmel a munkálatokról és arról, hogy ha az aréna utolsó fejlesztése is lezárul – várhatóan 2018 első félévére –, akkor 12 700 néző szurkolhat az arénában. Reményei szerint minél több alkalommal játszhat majd telt ház előtt a csapat, ehhez persze eredményes szereplés is szükséges, akár bajnoki cím is, az egyesület mindenre felkészült – teszi hozzá viccesen a csallóközi üzletember.

„Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk"

A csapatok melegítenek, a lelátón pedig egyre kevesebb az üres szék. Semmi kétség, itt ma tényleg megdől a nézőcsúcs. Megvannak a kezdők, egy-egy magyar az összeállításokban; a vendégeknél Holman Dávid, hazai oldalon Kalmár Zsolt képviseli az anyaországot, Mervó és Vida a kispadon. A szervezők semmit nem bíznak a véletlenre, EDDA, Republic és más hazai klasszikusok slágereivel hangolják a drukkereket, akik örömmel kapcsolódnak be a Szállj el, kismadár és a Kör refrénjébe.

Felcsendül a Nélküled, három és fél perc folyamatos borzongás, libabőrözés, ezt egyszer mindenkinek át kell élnie a helyszínen. Aztán a B-közép rázendít a Himnuszra, a mérkőzés pedig elkezdődik. A VIP-páholyban többek között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor is ott ül.

Az iramra nem lehet panasz, hajtanak becsülettel a fiúk, helyzetek itt is, ott is, a 31. percben aztán Holosko elcsendesíti a több mint tízezres hazai publikumot, az egyébként is agilisan futballozó Holman szabadrúgását bólintja a dunaszerdahelyi kapuba. Kell egy kis idő a sárga-kék játékosoknak és drukkereknek, hogy felocsúdjanak a kapott gól után, de némi bizonytalanság után újra maximális hangerőn szól a Hajrá, DAC! és a focisták is túlteszik magukat azon, hogy a Slovan vezet.

