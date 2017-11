A jövő és a jelen bajnokai is úsztak Budapesten

A múlt, jelen és jövő összeért egy pillanatra szombat délelőtt a Tüske uszodában, hiszen a múlt nagy bajnokai közül két olimpiai aranyérmes, Wladár Sándor és Darnyi Tamás, a jelen sztárúszói képviseletében pedig Kapás Boglárka, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Dávid, Kozma Dominik, Bernek Péter, Rasovszky Kristóf és Mutina Ágnes is tiszteletét tette a Magyar Úszó Szövetség megújult utánpótlás programjának versenyén, ahol a jövő bajnokai csaptak össze.

Az esemény egy rövid megnyitóval vette kezdetét, ahol üdvözölték a megjelenteket, de főként az új generáció úszóit. Mindig fontos volt a tehetségek felkarolása a magyar úszósportban. A fiatalok az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken találkozhatnak a példaképeikkel, ami inspirálhatja őket, és ez segíthet nekik abban, hogy ők is később bajnokokká váljanak.

Emellett kötelességünknek tartom az olyan társadalmi ügyek népszerűsítését, mint amilyen az önkéntes véradás". – mondta beszédében Dr. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

Ezután Batházi Tamás, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára köszöntöte a Jövő Bajnokait és szüleiket, majd hozzátette:

Egyet tudunk ígérni, hogy jelenleg azért fogunk dolgozni, hogy sportolóink a maximális teljesítményt tudják nyújtani".

A kiemelkedő eredményekhez nélkülözhetetlenek a megfelelő eszközök, ezért a mai rendezvény, a versenyzés és az önkéntes véradás népszerűsítése mellett azért is volt fontos, mert a programban résztvevő gyerekek az edzéshez szükséges felszerelések nagy részét is most kapták meg.

A délelőtti program a bemelegítéssel folytatódott, hiszen a vízben már javában a versenyre készültek az ifjú tehetségek, a lelátók pedig zsúfolásig megteltek szurkolókkal.

Köztük volt Verrasztó Dávid, aki a Jövő Bajnokai program egyik mentoraként látogatott ki a Tüske uszodába.

Nekem nagyon szerencsém volt anno, hiszen egy uszodában készülhettem Rózsa Norberttel, vagy Czene Attilával, így egyszerűbb volt, mert nap mint nap találkozhattam a bajnokokkal, akiktől sokat tanultam, hiszen akkor ők voltak a nagyok az usziban" – emlékezett vissza a budapesti vb ezüstérmese. Majd arról is beszélt, miért kellenek az ilyen találkozók: „Szerintem ez mai esemény is ezt az időszakot próbálja újra visszacsempészni az uszoda falai közé, hiszen így a fiatalok is közelebb tudnak hozzánk kerülni, akár bátrabban tudnak tőlünk kérdezni és nem csak tv-ből ismernek meg minket".

Kapás Boglárka is szívesen nosztalgiázott azokról az időkről, amikor még nem ő volt a példakép. „Élénken emlékszem, hiszen olyan, mintha tegnap lett volna. Rózsa Norberttel találkoztam egy hódmezővásárhelyi versenyen és autogramot kértem tőle, és nagyon büszkén hordtam azt a pólót, amit aláírt nekem.

Nagyon remélem, hogy mi is ennyi erőt tudunk adni - akár egy aláírással is - a jövő bajnokainak." Akikre, ahogy Bogi is elmondta, érdemes odafigyelni, hiszen ebből a programból került ki többek között az ifi Eb-n és vb-n is brillírozó Késely Ajna, aki már az olimpiai bronzérmes úszónő egyik fő vetélytársává nőtte ki magát.

A nemrég még a nyíltvízi világkupán remeklő Rasovszky Kristóf is kíváncsian várta, hogy milyen időket úsznak most a fiatalok az összrégiós versenyen.

Odafigyelek arra, hogy a fiatalabb úszók milyen eredményeket érnek el akár a gyermek, serdülő, vagy ifi ob-n, főleg, hogyha látok egy olyan időt, ami elsőre meglepő számomra és eszembe jut, hogy én nem úsztam ilyet ennyi idősen. De nemcsak a medencetérben volt nagy a nyüzsgés, hanem a verseny ideje alatt működő véradó szobában is váltották egymást az önkéntes véradók.

„Éves szinten 400 ezer véradás van Magyarországon, ez kb. 250 ezer embert jelent, van, aki egyszer, de van, aki többször is jelentkezik nálunk.

Tapasztalataim szerint az ilyen rendezvényeken mindig sokkal többen jönnek vért adni, hiszen a szurkolók, szülők nem egyedül érkeznek és ilyenkor, ha egy csoportból van egy valaki, aki véradó, akkor a többiek is könnyebben kedvet kaphatnak és bátorságot meríthetnek. Azt gondolom, a mai esemény is nagyon eredményes lesz a mi szempontunkból, így a most levett vért éjszaka már fel is dolgozzuk, és holnap-holnapután már egy beteg meg is kaphatja" – fejtette ki Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai igazgató-helyettese.

A Jövő Bajnokai program összrégiós versenye egy másik vizes sportból is csábított ide bajnokokat, hiszen a kajak-kenusok közül is többen ellátogattak a Tüske Csarnokba.

Kulifai Tamás amellett, hogy rendszeresen figyelemmel követi az úszósport eseményeit, fontosnak tartja a véradás népszerűsítését is.

Nemrég az egyik ismerősöm kórházba került és meglepődve tapasztaltuk, hogy milyen vérhiány van az országban. Többek között ezért is kell erre a problémára felhívni a figyelmet és ha megtehetjük, akkor tegyük is meg, mert nem nagy dolog" – vélekedett a világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajak-kenu versenyző.

A megújult Jövő Bajnokai összrégiós verseny kora délutánra véget ért, de egyben ezzel újra is kezdődött valami, így talán a mai rendezvényen résztvevő Jövő Bajnokait nem is olyan sokára a jelen bajnokaiként ünnepelhetjük.

Molnár Anett