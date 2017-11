Könnyed Real-siker, Asensio káprázatos gólt lőtt

A spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának záromeccsén a Real Madrid hazai pályán aratott magabiztos, 3-0-s sikert a Las Palmas felett.

A Girona elleni bajnoki, majd a Tottenham elleni BL-kudarc után kedvezőtlen előjelekkel várhatta a mérkőzést Zinédine Zidane alakulata és a madridiak játékán érezhető is volt a feszültség az első félidő elején. Több helyzetet is kidolgoztak a fővárosiak, a befejezésekbe azonban rendre hiba csúszott, a Las Palmas pedig több veszélyes kontrát is vezetett.

A szünet előtt aztán nagy nehezen Casemiro révén csak meglett a vezetés, a brazil középpályás egy szöglet után volt eredményes.

A második játékrészben nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Real, a vendégek pedig nem bírták az iramot. Asensio szenzációs góllal duplázta meg az előnyt, egy szabadrúgás utáni kipattanót bombázott védhetetlenül a kapuba.

Nem sokkal később végleg lezárta a meccset a Madrid, Ronaldo centerezését Isco lőtte be.

La Liga, 11. forduló:

Villarreal-Málaga 2-0 (0-0)

Real Sociedad-Eibar 3-1 (2-0)

Celta Vigo-Athletic Bilbao 3-1 (3-1)

Levante-Girona 1-2 (0-0)

FC Barcelona-Sevilla 2-1 (1-0)

Valencia-Leganés 3-0 (1-0)

Deportivo La Coruna-Atlético Madrid 0-1 (0-0)

Alavés-Espanyol 1-0 (1-0)

Real Betis-Getafe 2-2 (0-2)

Real Madrid-Las Palmas 3-0 (1-0)