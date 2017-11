FA-kupa: dráma az utolsó pillanatokban, elmaradt a Chorley-csoda

Az FA-kupa 1. fordulójának hétfői játéknapján a Vanarama National League (hatodosztály) északi régiójában vitézkedő Chorley a League One-ban (harmadosztály) szereplő Fleetwood Town csapatát fogadta. A Victory Parkba kilátogató szurkolók kis híján csodát láthattak, de hiába vezetett a Chorley, a vendégek tíz emberrel is fordítani tudtak (1-2), így rájuk vár a Hereford.

Az már mérkőzés előtt kiderült, hogy a párharc továbbjutójára a Southern Football League-ben (hetedik ligának felel meg) játszó Hereford vár, amelynek láthatóan örültek a helyi drukkerek.

Ám nem csak a szurkolók készültek a meccsre, a mezek szépen sorakoztak a fogasokon.

A mérkőzés első félideje nem hozott gólt, és sok izgalmat sem, de a második játékrész kárpótolta a Victory Parkba kilátogató szurkolókat. A 24 éves Markus Carver 59. percben szerzett góljával ugyanis hatalmas meglepetésre a Chorley szerzett vezetést.

Az izgalmaknak itt még közel sem volt vége, ráadásul a hazaiak még közelebb kerültek a sikerhez: tíz perccel később a Fleetwood védője, Lewie Coyle durván rátartott az ellenfele lábára, amelyért azonnal piros lapot kapott.

Ám a piros lap inkább a hazaiakat zavarta meg, a Fleetwood tíz emberrel is többet támadott, amelynek Devante Cole - aki a korábbi Manchester Uited sztár, Andy Cole fia - találatának köszönhetően egyenlítés lett az eredménye a 77. percben.

A legvégén pedig jött a dráma, ugyanis a Chorley védők és a kapus kapitális hibáját kihasználva Jack Sowerby állította be a végeredményt a 91. percben.

Így a Chorley hiába állt közel a csodához, végül a harmadosztályú Fleetwood Town jutott a második fordulóba és találkozik a Hereforddal.

Sorsoltak is az FA-kupában, a második forduló teljes párosítása itt látható:

Woking or Bury v Tranmere Rovers or Peterborough United

MK Dons v Maidstone United

Newport County v Cambridge United

Wycombe Wanderers v Leatherhead or Billericay Town

Port Vale v Yeovil Town

Shrewsbury Town v Morecambe

Doncaster Rovers v Northampton Town or Scunthorpe United

Slough Town v Rochdale

AFC Wimbledon v Charlton Athletic

Stevenage v Swindon Town

Mansfield Town v Guiseley or Accrington Stanley

Gateshead v Luton Town

Bradford City v Plymouth Argyle

Blackburn Rovers v Crewe Alexandra

AFC Fylde v Wigan Atheltic

Gillingham v Carlisle United

Notts County v Oxford City

Forest Green Rovers v Exeter City

Fleetwood Town v Hereford

Coventry City v Boreham Wood