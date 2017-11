Fellaini beperelné egykori cipőszponzorát

Marouane Fellaini, a Manchester United belga játékosa korábbi szponzorát perelné be, amiért szerinte komoly károkat okozott neki az általa forgalmazott focicipő.

Fellaini 2,1 millió fontra perelné a New Balance sportszergyártó céget, amiért cipői komoly károkat okoztak neki, írja a Sun. Fellaini perre menne, a felmerülő kellemetlenségekért, és a teljesítményére gyakorolt negatív hatás miatt.

Fellaini még 2012-ben írt alá négyéves szerződést a sportszergyártóval, amely idényenként, 600 ezer fontot adott a játékosnak, de a belga azóta visszatért a Nike cipőihez.

A 29 éves belga játékos szerint a United szertárosa minden alkalommal gőzölte és nyújtogatta a cipőket a gyér minősége miatt. Fellaini már többször jelezte a gyártó felé, hogy javítani kellene a minőségen, de a New Balance szerint a játékos többször is tökéletesnek nevezte a cipőket, sőt, egyszer extra 12 pár cipőt is rendelt a gyártól.