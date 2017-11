Guardiola és Neymar vezérletével érkezhet az őrségváltás a BL-ben?

A Bajnokok Ligájában az elmúlt öt évben négyszer spanyol csapat nyerte meg a trófeát (háromszor a Real Madrid, egyszer a Barcelona), egyszer pedig a Bundesliga rekordbajnoka, a Bayern München is felülhetett Európa trónjára. Ez idő alatt Premier League-csapat egyszer sem jutott be a fináléba, pedig 2005 és 2009 között zsinórban ötször is volt angol résztvevője a BL-döntőnek. A szakértők az utóbbi időben az angol futball hanyatlásáról írtak, de úgy tűnik, hogy az idei szezonban a szigetországi klubok újra uralhatják a legrangosabb kupasorozatot.

Az utolsó diadal

Angol csapat legutóbb a 2011-2012-es szezonban nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ekkor a Roberto Di Matteo vezette Chelsea története valódi tündérmese volt. Az olasz tréner segédedzőként dolgozott André Villas-Boas stábjában, de a gyengébb eredmények miatt a portugál menedzsernek márciusban megköszönték a munkáját. A helyére érkező zöldfülű szakember rögtön FA-Kupa győzelemmel és Bajnokok Ligája diadallal nyitott. A döntőben a Chelsea a hazai környezetben szereplő Bayern Münchent győzte le drámai körülmények között, hosszabbítás után, tizenegyespárbajban.

A müncheni finálé óta az angol csapatok nem jelentettek komoly tényezőt a Bajnokok Ligájában, egy évvel később már a legjobb nyolcba sem jutottak be. Igaz, a nyolcaddöntőben a Manchester Unitedot a Real Madrid, míg az Arsenalt a későbbi győztes Bayern München búcsúztatta, ráadásul csak idegenben rúgott góllal. A 2013-2014-es szezonban a José Mourinho által dirigált Chelsea eljutott az elődöntőig. A portugál tréner az Atlético elleni párharc első madridi mérkőzésén tíz emberrel védekező csapatot küldött a pályára, abban bízva, hogy a kapott gól nélküli első meccset követően majd a Stamford Bridge-en kiharcolja a továbbjutást.

A terv csak félig jött be, mert a Vicenete Calderón stadionban ugyan sikerült nullára hozni a meccset, azonban a londoni visszavágón Arda Turan és Diego Costa is remekelt, és az Atlético 3-1-re megnyerte a mérkőzést.

Az angol bajnokság szégyenfoltja

Egy évvel később, a 2014-2015-ös idényben egyetlen Premier League-csapat sem jutott el a legjobb nyolc közé, ez pedig óriási szégyen volt az angol futballnak. A Chelsea-t az akkor még formálódó Paris Saint-Germain búcsúztatta a nyolcaddöntőben, a Manuel Pellegrini vezette Manchester Cityt a későbbi győztes FC Barcelona ütötte ki a további küzdelmektől, míg az álomsorsolás miatt nagyképűen futballozó Arsenal az AS Monaco miatt kényszerült korai búcsúra.

Egy évvel később szintén nem termett túl sok babér az angoloknak. A Chelsea-nek ismét túl nagy falat volt a PSG, míg az Arsenal az álomsorolás helyett rémálmot kapott, ugyanis esélye sem volt a Barcelona elleni nyolcaddöntőben: Wenger tanítványai 5-1-es összesítéssel búcsúztak a sorozattól. Igaz, a Manchester City eljutott a legjobb négy közé, ahonnan a későbbi győztes Real Madrid ejtette ki, de a Premier League-csapatok szereplésének összképe továbbra is kiábrándító volt.

Az angol klubok az előző szezonban sem remekeltek. A negyeddöntőig csak a bajnoki címet nyerő csodacsapat, a Leicester City jutott el. Arsenal már nyolcaddöntőben térdre kényszerült, a Bayern München összesítésben 10-2-vel búcsúztatta Arséne Wenger csapatát, míg a Manchester City a Kylian Mbappéval felálló Monaco ellen búcsúzott szezon legélvezetesebb párharcában, bár ez az Angliába megváltóként érkező Pep Guardiolát aligha vigasztalhatta.

Indokok, kifogások, mesék, lózungok

Vajon mi lehetett az angol csapatok folyamatos kudarcainak az oka? A szakértők állandóan gyártják az elméleteket - még szép, ezért fizetik őket. Sokak szerint a sikertelenségben közrejátszik a Premier League gyilkos ritmusa, hiszen a szigetországban szünet nélkül zajlik a bajnokság (az FA Kupa és a Ligakupa is), a csapatok még karácsonykor és újévkor is játszanak. A folyamatos világ- és Európa-bajnoki kudarcok után is sokan ezt az elcsépelt frázist puffogtatják. Amikor 2008-ban három angol csapat is a legjobb négy közé került a Bajnokok Ligájában (Manchester United, Liverpool, Chelsea), akkor senki nem panaszkodott a menetrendre, és valószínűleg idén sem fognak, ha esetleg újra angol csapat kerül majd Európa futballtrónjára.

De miből következtetünk arra, hogy az idei szezonban újra a régi fényében tündökölhet az angol klubfutball? Erre talán nem is a szigetországban kapjuk meg a választ, sokkal inkább érdemes az eddigi uralkodókról írni egy keveset.

Nem elégséges a címvédő keretének minősége

A legutóbbi két sorozat győztese, a címvédő Real Madrid megtorpanni látszik. Zinédine Zidane csapata minden bizonnyal tovább fog jutni a H csoportból, azonban nem lehet nem észrevenni, hogy a Real kerete korántsem olyan minőségű, mint az elmúlt években, így a francia szakember nem tudja úgy forgatni a játékosokat, mint a mögöttük hagyott két szezonban. A nyári átigazolási időszakban távozott a védelemből portugál Európa-bajnok Pepe és a brazil Danilo is. A kolumbiai James Rodríguez a több játéklehetőség reményében kölcsönben a Bayern Münchenhez került, míg a spanyol válogatott Álvaro Morata a Chelsea-ben kötött ki.

Az említett játékosok nem sokat tettek hozzá a Real Madrid BL-győzelméhez, de arra tökéletesek voltak, hogy a La Ligában játszanak, amikor Zidane-nak pihentetnie kellett a kulcsembereit. Az Aranylabda-várományosa, Cristiano Ronaldo februárban lesz 33 éves, így valószínű, hogy ő sem lesz olyan, mint fénykorában. Ennek már a spanyol bajnokságban is látjuk a jeleit, ugyanis a portugál támadó a szezonban eddig csak egyszer volt eredményes (igaz, a BL-ben négy meccsen hatszor talált be).

