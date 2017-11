Dárdai javaslata tovább tökéletesítheti a videobiró-rendszert

A német-labdarúgó bajnokság 11. fordulójában a Dárdai Pál vezette Hertha BSC 3-3-as döntetlent játszott a Wolfsburg otthonában. Az első félidőben a Bundesligában idén bevezetett videobíró-rendszer kétszer is a berlini csapatot segítette, amit a hazai szurkolók nehezen vettek tudomásul. Dárdai Pál a Bildnek feldobott egy ötletet, amely enyhíthetne a csalódott szurkolók kedélyállapotán.

Az első félidő 7. percében John Brooks, majd a 28. percben Yunus Malli gólját is érvénytelenített a játékvezető a videobíró segítségével. A két vitatott eset után a Wolfsburg szurkolói hangot adtak az elégedetlenségüknek és elkezdték kórusban szidni a Német Labdarúgó Szövetséget.

Dárdai Pál, a berlini csapata vezetőedzője teljesen megérti a Wolfsburg szurkolóit. Úgy érzi, a mérkőzésre kilátogatók is megérdemelnék, hogy betekintés nyerjenek a visszajátszásokba.

Amellett vagyok, hogy a kétes szituációkat mutassák meg a közönségnek is az eredménykijelzőn, így a szurkolók is tudni fogják, mi történt, mit miért ítéltek. Az egész nem lenne olyan hektikus, ez volna a legjobb mindenkinek – mondta Dárdai Pál, aki megemlítette, hogy korábban a Hertha is megszenvedte a videobíró bevezetését.

A Bayern München elleni döntetlen során balszerencsések voltunk, egy tizenegyest nem kaptunk meg, most Wolfsburgban kétszer is mellénk állt a szerencse. Szerintem jó volt a videobíró, azonban a játékvezetőnek van így is a legnehezebb dolga, minden segítség jól jön neki. Meg tudom érteni a szurkolók dühét ezzel kapcsolatban, hiszen várniuk kell, aztán nem történik semmi, a gólt végül nem adják meg – de hogy miért, azt nem láthatják" – tette hozzá Dárdai Pál, akinek a csapata 11 forduló után a 11. helyen áll a Bundesligában.

A világbajnoki pótselejtezők miatt két hét szünet következik a Bundesligában. Dárdai Pál csapata legközelebb november 18-án, szombaton fogadja a Mönchengladbachot a berlini Olimpiai Stadionban.