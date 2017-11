Befolyásolhatták a videobírót a Bundesligában

A Bild Am Sonntag német napilap információi szerint a Schalke 04–Wolfsburg Bundesliga-mérkőzésen két döntésnél is befolyásolhatták a videobíró működését. Az ügy súlyát jelzi, hogy a német szövetség eltávolította a videobíró-rendszer első számú felelősét, Hellmut Krugot.

Leváltották tisztségéből Hellmut Krugot, a Bundesliga játékvezetőinek ellenőrét, egyben a bajnokságban az idei szezonban bevezetett videobíró-rendszer (VAR) projekt menedzserét és fő ellenőrét, valamint megtiltották az ellenőröknek, hogy a mérkőzéseken történt döntéseket nyilvánosan kommentálják. A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) azt követően hozta meg a szigorú döntéseket, hogy az október 28-i Schalke 04–Wolfsburg találkozón két esetben is befolyásolták a játékvezető döntését.

A német rendszer - éppen azért, hogy a lehet leghatékonyabban hozzanak döntést - úgy működik, hogy a mérkőzést vezető bíró áll összeköttetésben a kölni központban ülő elemzőkkel, akik meghozzák a döntést, majd a fülére mondják. Ugyanígy működik a rendszer az észak-amerikai jégkorongligában (NHL) is, ott egy New York-i irodában ülnek, akik meghozzák az ítéletet.

A Bild Am Sonntag szerint Krug mindkét alkalommal a Schalke csapatának kedvezett az 1-1-es döntetlent hozó meccsen: egyszer, amikor a játékvezető megadott egy büntetőt a kékeknek (amit be is rúgtak), egyszer pedig akkor, amikor nem ítélt tizenegyest a vendégeknek. Krug, aki a Schlke stadionjának a szomszédságában lakik, tagadja a vádakat.

Az ellenőröknek nincs befolyásuk arra, hogy milyen döntéseket hoznak a videobírók, ahogy arra sem, hogy felülírják azokat - védekezett. Az említett találkozón a kölni képernyő mögött ülő Marko Fritz megerősítette - immár volt - főnöke szavait.

A DFB közleménye viszont aligha nyugtatja meg az aggódókat, abban ugyanis az áll, hogy lesz tárgyalás egy, a VAR-t érintő ügyben, amit a játékvezetői testület első embere, Lutz Michael Fröhlich fog levezényelni, mégpedig "az esetnek a német futballt érintő hatása és az aktuális vitás esetek miatt". A közlemény ugyan nem említi Krug szerepét az ügyben, azt viszont kiemeli, hogy az ellenőrök a jövőben nem beszélhetnek a mérkőzések ideje alatt a videóbírókkal.

"A videobíró teljes mértékben függetlenül hozza meg a döntését, amit utána továbbít a mérkőzés játékvezetőjének" - áll az írásban. A DFB játékvezetőkért felelős alelnöke, Ronny Zimmermann pedig hangsúlyozza: továbbra is hiszünk a projektben, ami a tesztek során remekül bizonyított. Majd hozzátette, hogy Krugot csak a jövőben támadások elkerülése miatt mozdították el, és alaptalan pletykának nevezte a manipuláció vádját, hangsúlyozva, úgy érzik, a jövőben már nem lesz szükség az ellenőrök munkájára.

A vidobíróra egyébként is sok panasz érkezik, és nem csak a Wolfsburg vezetői vannak felháborodva, akiket a hétvégi fordulóban, a Hertha ellen is kétszer sújtott ítéletével a videobíró, amire Dárdai Pál állt elő egy használhatónak tűnő javaslattal.

Dárdai javaslata tovább tökéletesítheti a videobiró-rendszert A német-labdarúgó bajnokság 11. fordulójában a Dárdai Pál vezette Hertha BSC 3-3-as döntetlent játszott a Wolfsburg otthonában. Az első félidőben a Bundesligában idén bevezetett videobíró-rendszer kétszer is a berlini csapatot segítette, amit a hazai szurkolók nehezen vettek tudomásul. Dárdai Pál a Bildnek feldobott egy ötletet, amely enyhíthetne a csalódott szurkolók kedélyállapotán.

A DFB éppen a tizedik forduló után - ekkor játszották a Schelke–Wolfsburg meccset – küldött ki a kluboknak egy körlevelet, melyben a háborgókat igyekezett megnyugtatni, miszerint már az ötödik forduló óta az előzetesen lefektetett négy esetnél - kérdéses gól, sárga és piros lap, tizenhatoson belüli kérdéses esetek, illetve a játékvezető által nem észlelt szabálytalanságok - gyakrabban veszik igénybe a videós visszajátszást. "Reméljük, hogy gyorsan megoldódnak ezek a problémák" - füstölgött a Mainzban ugyancsak videózással pontot bukó Mönchengladbach edzője, Dieter Hecking.

A DFB ígérete szerint a téli szünetben lesz egy újabb teszt időszak, amikor igyekeznek majd orvosolni a felmerült problémákat.