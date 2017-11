Szerdán ünnepélyes keretek között átadták az NB I-ben szereplő Szombathelyi Haladás új stadionját, amit még este fel is avatnak az NK Osijek elleni mérkőzéssel.

Ahogy Puskás Tivadar szombathelyi polgármester fogalmazott: a másfél év alatt felépült sportkomplexumra büszkék lehetnek az építők és büszke lehet Szombathely is. És nehéz vitatkozni a szavaival, hiszen a zöld-fehérek új otthona, ha nem is olyan romantikus, mint a Rohonci úti régi stadion, de mindenképpen épületes látvány. És erről most már bárki meggyőződhet.