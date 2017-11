Megjelent a Leshatár második száma

A korábban a Focivilág című magazinnal a hazai sportmédiában trendet teremtő Dévényi

Zoltán, illetve négy fiatal blogger (Szabó Christophe – Omlett du fromage, Sziklai Attila –

Stretford End, Kele János – Cold Rainy Nights in Britannia, Berei Dániel – Szeretlek

Magyarország!) összefogásának eredményeképpen 2017. november elején megjelent a

LESHATÁR címet viselő, digitális futballbookazine második száma.

A kiadvány célja, hogy az erre fogékony közönség végre magyar nyelven is olvashasson

mély, alapos elemzéseket, olvasmányos, informatív értekezéseket, és könyvélményt nyújtó

összeállításokat a futballról. A kiadvány második száma is közel 100 tömény oldalon kínálja a

futballvilág szinte minden létező szegmensét. Akad itt portrécikkbe bújtatott mélyelemzés Zidane felnőtté válásáról, Neymar valódi énjéről, de azok sem csalódnak majd, akik korábban soha nem látott-hallott történeteket olvasnának. Többek között megismerhetjük a lengyel bajnokság egyedi működési modelljét, a futballklubok átigazolási politikáját és elképesztő szituációkat, amikor még a játékvezetőknek is rögtönözniük kellett..

A kiadvány elérhető a https://digitalstand.hu/leshatar oldalon.