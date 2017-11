A válogatott németek elleni felkészülési mérkőzésén teszteli a videóbírós rendszert az Angol Labdarúgó Szövetség (FA).

A pénteki, Wembleyben rendezendő összecsapáson a videós rendszer mellett a gólvonal-technológiát is alkalmazzák majd a The Times beszámolója szerint. Az angol szövetség korábban közölte, néhány januári FA Kupa-mérkőzésen is tesztelik majd a videóbírós rendszert.