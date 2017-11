Legendás kapus lett Németh Krisztiánék új edzője

Az amerikai Brad Friedel még 44 évesen is a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur kapusa volt.

A magyar válogatott Németh Krisztiánt is a soraiban tudó New England Revolution Brad Friedelt nevezte ki vezetőedzőjének. Friedel a klub történetének hetedik vezetőedzője, hihetetlen, 25 éves profi tapasztalattal a háta mögött érkezik a klubhoz és Tom Soehnt váltja. Friedel korábban már dolgozott vezetőedzőként, 2015-től az amerikai U19-es válogatottat irányította, de az MLS-ben ez lesz az első vezetői szerepköre.

A most 46 éves Friedel komoly karriert futott be Európában. Védett a Galatasarayban, a Liverpoolban, a Blackburnben, az Aston Villában és a Tottenham Hotspurben is. Az Egyesült Államokban a Columbus Crew csapatát erősítette. Az amerikai válogatottban 82 alkalommal szerepelt, a 2002-es világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutott a csapattal.

„Én és a stábom is nagyon örülünk a kinevezésnek, megtiszteltetésként vesszük, hogy mi irányíthatjuk a New England Revolution csapatát. Garantálhatom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk majd a klubért. Alig várjuk, hogy megkezdhessük a közös munkát és a felkészülést a 2018-as idényre" – mondta Friedel.