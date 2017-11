Történelmi vereséggel mutatkozott be Szélesi a magyar válogatott élén

Csürörtök estig hibátlan volt a magyar labdarúgó-válogatott mérlege a luxemburgi csapat ellen, de története során először kikaptunk Luxemburgtól. Nikolics Nemanja hiába tért vissza góllal a nemzeti csapatba, Szélesi Zoltán csapata kettőt kapott, így egy éven belül kaptunk ki Andorrától és Luxemburgtól is. Luxemburg-Magyarország 2-1. Kedden Costa Rica következik.

A magyar labdarúgásban október közepén véget ért a Bernd Storck nevével fémjelzett korszak és amolyan áthidaló megoldásként Szélesi Zoltán lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Szélesi, aki Storck stábjában is benne volt, sorrendben az 54. magyar szövetségi kapitány és annak ellenére vezette a csütörtöki, Luxemburg elleni, majd a jövő keddi, Costa Rica elleni felkészülési meccseken a válogatottat, hogy már az is biztos, a belga Georges Leekens lesz az állandó kapitány, Szélesi pedig a segítője. Leekens egyébként már Luxemburgba is elkísérte a csapatot, a meccsen a díszpáholyban foglalt helyet.

Luxemburg azon csapatok közé tartozik, amely ellen eddig mindig nyert a magyar válogatott, eddig a meccsig tízből tíz volt a mérleg és 47–10 a gólkülönbség. Luxemburg egyébként a világbajnoki selejtezők során négy pontot szerzett, Fehéroroszországot meg is előzte a csoportban, miközben a franciák ellen gólnélküli döntetlent értek el idegenben.

Szélesi Zoltán a várakozásoknak megfelelően egy 4-3-3-as felállásban küldte pályára a csapatot, három csatárral, valamint Dzsudzsák Balázzsal a középpályán kezdett a magyar válogatott.

A Luxemburg elleni kezdő: Kovácsik Ádám - Lovrencsics Gergő, Korcsmár Zsolt, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Pátkai Máté, Dzsudzsák Balázs - Ugrai Roland, Nikolics Nemanja, Németh Krisztián pic.twitter.com/g9aAenFvj3 — MLSZ (@MLSZhivatalos) 2017. november 9.

A luxembourgi Josy Barthel Stadionban az 5. percig kellett várni az első lövésünkre, Nagy Ádám lökete pattant le Moris kapus előtt, de második próbálkozásra már biztosan fogni tudta a labdát. Két perccel később Korhut Mihály lépett meg a baloldalon, majd beadásáról alig maradt le Nikolics Nemanja.

A 15. percben aztán jött a hidegzuhany: Gerson Rodrigues húzott el a jobb oldalon, majd Kádár lábai között betett labdája tökéletes volt Aurelien Joachimnak, aki megforgatta Korcsmárt és a visszazáró Pátkait, majd az újonc Kovácsik Ádám kapujába lőtt.

A 17. percben egy luxemburgi szabadrúgás után indult a gyors magyar kontra. Az akciót Németh Krisztián lövése zárta le, de Morisról szögletre pattant a labda. Dzsudzsák szögletébe Kádár csúsztatott bele, a labdára pedig Nikolics Nemanja csapott le és közelről sikerült egyenlítenie.

A 20. percben Lovrencsics rúgta fejbe Thillt, amiért sárga lapot kapott, a hazai játékost pedig hosszú percekig kellett ápolni, majd kötéssel a fején térhetett vissza.

A 27. percben Dzsudzsák beadása után Ugrai Roland elé került a labda, majd a kapufára lőtt, a kipattanót pedig Németh pofozta a kapusba közelről.

A 39. percben aztán megint a hazai csapat veszélyeztetett, egy lapos beadásra többen is érkeztek, de a csatárok egymást zavarták, így Pátkainak sikerült felszabadítania.

Fordulás után, az 52. percben gondolta úgy Lovrencsics Gergő, hogy a grundon van és megpróbált kötényt adni ellenfelének a jobbszélen, miután nem sikerült jobbnak látta, ha földhöz vágja a luxemburgit, mielőtt elindulhatna a labdával, a játékvezető így kénytelen volt felmutatni neki a második sárgát, így tíz emberrel kellett tovább küzdenie a csapatnak.

Az 56. percben reagálta le a történteket Szélesi, Ugrait kapta le a pályáról és érkezett jobboldali védőnek Bese Barnabás.

Az 58. percben kis híján büntetett Luxemburg, de Da Mota veszélyes beadására nem érkezett támadó a megfelelő időben.

A 63. percben egy nagy luxemburgi helyzetet követően Németh helyére beküldte Szélesi Sallai Rolandot, a ciprusi APOEL játékosát.

A folytatásban szomorúan konstatálhattuk, hogy inkább a luxemburgi csapat akarata érvényesült a pályán, de igazán komoly helyzetet ők sem tudtak kialakítani. A kapunk elé rendre eljutottak, de az utolsó passzokba többnyire hiba csúszott.

Az utolsó nagyjából húsz percre beállt Priskin Tamás is Nikolics helyére, majd a 83. percben érkezett Balogh Balázs Nagy Ádám helyére, Stieber Zoltán pedig Dzsudzsákot váltotta.

A játék képe a cserék ellenére nem változott, a luxemburgiak letelepedtek a térfelünk jobboldalára és folyamatosan záporoztak a beadások.

Nem is sikerült kihúzni döntetlennel, egy jobboldali szöglet után Marvin Martins robbant be a kapunk elé ellentmondást nem tűrően és egy csukafejessel megszerezte a hazai csapat megérdemelt vezetőgólját.

A 88. percben Stieber végezhetett el szabadrúgást, de ebből is megkontráztak minket a luxemburgiak, Kovácsik tartotta azonban a lelket a csapatban.

A hosszabbítás perceiben még az oldalhálóba lőttek a hazaiak, az eredmény már nem változott.

A magyar válogatott története során először kikapott a luxemburgi nemzeti tizenegytől.

Egy játékossal kevesebben voltunk majdnem egy félidőn át, de emellett több hibát is vétettünk. Ezeket kell kijavítani és nem szabad ezeket újra elkövetni. Rövid időnk volt készülnünk, de rávilágított ez a meccs hibákra, hiányosságokra. Nagyobb arányban kell nyernünk a párharcokat és vigyázni kell a kiállításokra – összegzett Szélesi Zoltán a lefújás után az M4 Sport kamerái előtt.

„Nem erre számítottam, örülök a gólomnak, de nem erre készültünk. Nagyon naiv gólokat kaptunk. Ha mi szerezzük meg a vezetést, könnyebb dolgunk lett volna. A kiállítás után nehéz helyzetbe kerültünk, de most arra kell koncentrálnunk, hogy Costa Rica ellen meg tudjuk nyerni a meccset. A második félidőben gyakorlatilag nem volt helyzetünk, át kell gondolnunk, hogy mi is történt most itt, a keddi meccsen a győzelem a minimum" – mondta az M4 Sportnak Nikolics Nemanja.

Luxemburg–Magyarország 2–1 (1–1)

Luxembourg, Josy Barthel Stadion, 1873 néző. V: Delferiere (belga)

Luxemburg: Moris – M. Martins, Phillips, Malget, Jänisch (Carlson, 62.) – G. Rodrigues (Da Mota, a szünetben), Martins Pereira (Holter, 92.), Mutsch (Sinani, 62.), O. Thill (V. Thill, a szünetben), Turpel – Joachim (Skenderovic, 83.). Szövetségi kapitány: Luc Holtz

Magyarország: Kovácsik – Lovrencsics G., Korcsmár, Kádár, Korhut – Nagy Á. (Balogh B. 83.), Pátkai, Dzsudzsák (stieber, 83.) – Ugrai (Bese, 53.), Nikolics (Priskin, 73.), Németh (Sallai R. 63.). Megbízott szövetségi kapitány: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Joachim 15., M. Martins 85., ill. Nikolics 18.

Kiállítva: Lovrencsics G. 52.