FTC: előre megtervezett akció volt a szombati verekedés

Pénteken délelőtt az FTC vezetése sajtótájékoztatót tartott a múlt szombati FTC–DVSC mérkőzés szünetében kitört verekedés ügyében. A klub képviselői a hozzájuk beérkezett 59 kérdés mindegyikére válaszoltak. Ezek szerint előre megtervezett támadás történt a Bonyha nevű korábbi vezérszurkoló ellen, akinél valóban volt kés. A klub szerint van felelőségük a történtekben, de mint azt hangsúlyozták, szinte lehetetlen megakadályozni egy ehhez hasonló attrocitást. Eddig tizenegy elkövetőt azonosítottak teljes bizonyossággal, akiknek felfüggesztették a szurkolói kártyáját. A jövőben egy kríziskezelő egység, - azaz a biztonsági szolgálat embereiből álló csapat - lesz az ultraszektorban is.

Annyit szinte azonnal tudni lehetett, hogy a rendkívül súlyos incidensben a Ferencváros két szurkolói csoportjának tagjai kerültek összetűzésbe. Egyik oldalon a magukat "kintmaradóknak" nevező, és a klubbal három és fél év után megegyező ultracsoport tagjai, míg a másikon az ún. "bejárók" vagy "szkenneresek", azaz annak a csoportnak a tagjai, amely eddig a Groupama Aréna kapu mögötti szektorában szurkolt. A kintmaradók mintegy két tucat tagja brutálisan megverte a bejárók vezetőjét ("kápóját" vagyis előénekesét), akinek a stadionban készült felvételek tanúsága szerint kés volt a kezében.

Az ultrák és a klub között megkötött megállapodás kitér a feleknek a mérkőzések során tanúsított magartására is. Ennek értelmében a visszatérő tábor tagjainak tartózkodniuk kell(ett) a régiek verbális és tettleges bántalmazásától, valamint a szurkolói csoportok vállalták, hogy botrány esetén együttműködnek a klubbal a renitensek előkerítésében.

Ez enyhébb esetben a stadionban biztosítási feladatokat ellátó Ferencváros Biztonsági Szolgálat dolga lenne, azonban most súlyos bűncselekmény történt, ezért a rendőrséget és az ügyészséget is be kellett vonni. A Ferencváros rögtön a mérkőzés után jelezte, hogy minden elkövetőt azonosítani fognak, hiába takarták el az arcukat, vagy váltottak ruhát a verekedés után, és ebben számít a visszatérő szurkolói csoportok segítségére is.

A klub pénteken délelőtt képeket és videókat mutatott be a történtekről, ezért - részben a rendőrség kérésére - fotózni nem lehetett, személyiségi jogi okok miatt.

A biztonsági szolgálat vezetője kezdésként levetítette a biztonsági kamerák által rögzített felvételt, amin az látszott, hogy a korábbi vezérszurkolót ("Bonyhát") és egy társát több tucatnyian körbeveszik, majd megverik, miközben ő késsel a kezében hadonászik - mindez a B1 lelátó alatt történt. Két felvételt is rögzítettek a stadion forgatható biztonsági kamerái, amelyek közül csak az egyiket engedte bemutatni a rendőrség. Az látszott, hogy a biztonsági szolgálat emberei nagyjából egy perc után értek nagyobb létszámban a tetthelyre.

Ezek után Volly György és Nyíri Zoltán megválaszolta azt az 59 kérdést, ami a történtek után beérkezett a klubhoz.

"A klub a rendőrséggel mindenben együttműködik, minden szükséges adatot átad. Beleszólásunk ebbe nincs, itt egy köztörvényes bűncselekményről van szó. Akiket beazonosítunk, azoknak felfüggesztjük a kártyáját, és a jövőben az FTC semmilyen sporteseményét nem látogathatják" - mondta Nyíri Zoltán, a Fradi operatív igazgatója.

Eddig 11 szurkolót függesztettek fel, közülük 9-nek B típusú kártyája van, azaz visszatérő, kettő pedig A típusú.

A felfüggesztettek között van a korábbi szurkolói vezető is. A felfüggesztés a rendőrségi, illetve az ügyészségi vizsgálat végéig érvényes, ezután véglegesítik a kitiltásokat vagy visszavonják.

Az elkövetők közül igyekeznek mindenkit azonosítani, azokat is, akik többször átöltöztek a támadás után. "Az, ha valakinek a barátnője váltóruhát hoz be, nem arra utal, hogy hirtelen felindulásból elkövetett támadás történt a lelátó alatt."

Nyíri Zoltán hangsúlyozta: a klub kitart a szurkolókkal kötött megállapodás mellett. A felek találkoztak is az elmúlt napokban, és megerősítették az együttműködési szándékot.

Kiderült, hogy már mindkét súlyos sérült elhagyta a kórházat, és Nyíri "barokkos túlzásnak" nevezte, hogy a korábbi vezérszurkoló támadt volna késsel a mintegy 40 csuklyás, maszkos ultrára. Arra a kérdésre, hogy "Bonyha" büntetett előéletű volt-e, Nyíri azt mondta, a klubnak nem feladata nyilván tartani a stadionba belépőt váltók előéletét.

Az operatív igazgató szerint a klub és a szurkolói csoportok közötti megállapodás bevált, és a két fél valóban együtt tud működni az eset feltárásában, és az elkövetők azonosításában. Újabb biztonsági intézkedéseket nem vezet be a Ferencváros, de "korábbi módszereket vissza fognak állítani". A szurkolókkal kötött megegyezés alapján a kríziskezelő egységet (a biztonsági szolgálatot) kivonták az ultrák szektoraiból, a DVSC elleni mérkőzésen vagyonőrök, egyetemisták dolgoztak a beengedésen, akik nem voltak, nem lehettek felkészülve a történtekre.

A kríziskezelő egység most vissza fog térni a B lelátóra.

Így a beavatkozás nagyjából egy percről 20 másodpercre rövidül.

Nyíri Zoltán azt mondta, a klub természetesen felelős a stadionban történtekért, de a láthatóan előre eltervezett incidenssel szemben tehetetlen. Arra a kérdésre, hogy kerülhetett kés a szurkolói vezetőhöz, rövid bemutatót tartott: egy szétnyitva bankkártyára hasonlító kést mutatott meg, amiből másodpercek alatt lehet valóban veszélyes fegyvert hajtogatni. Ez persze csak egy példa volt, azt még nem tudják, hogy pontosan hogy csempészte be a kést. A felvételek alapján "Bonyha" nem a szkenneres forgókapun hanem az ún. problémamegoldó kapun ment be. Ennek az volt az oka, hogy a keze - állítása szerint egy sportsérülés miatt - be volt fáslizva, így nem tudott szkennelni. Így mehetett be a problémamegoldó kapun, ahol azok mehetnek be, akiknek valamiért nem működik a kártyájuk, vagy nem tudnak szkennelni hasonló okokból. A felvételek tanúsága szerint egy, küzdősportokban használt bandázs volt az ökleire tekerve.

Nyíri Zoltán azt mondta, a Groupama Aréna továbbra is az ország legbiztonságosabb sportlétesítménye, ahol a jövőben nem tartanak hasonló attrocitás előfordulásától. Ehhez viszont szükség lesz arra, hogy a jövőben alaposabb átvizsgálást végezzenek a biztonsági szolgálat emberei.

A klub vizsgálja a biztonsági szolgálat felelősségét is a történtekben.

Az is kiderült, hogy a maradók vezérszurkolóját végig vették a biztonsági kamerák a lelátón, ezért

ha ott történik a támadás, akkor sokkal gyorsabban be tudtak volna avatkozni.

A Paks elleni idegenbeli találkozóra utazhatnak és jegyet vehetnek az ultrák, ahogy mindenki más, akinek érvényes klubkártyája van, mondta Nyíri. A Videoton elleni hazai mérkőzésre az FTC igyekszik elérni az MLSZ-nél a három szektor (B1, B2, B3) bezárására szóló büntetés visszavonását - amennyiben nem sikerül, azok, akiknek oda szóló, már megváltott jegyük van, visszaválthatják. Az FTC egyelőre tárgyalásban áll az MLSZ-szel ebben az ügyben.

A klub és a Szurkolók Személyiségi Jogok nélkül nevet viselő újonnan visszatérő csoportot képviselő szervezet közösen hozott létre egy fegyelmi bizottságot, amelybe három főt a szurkolók, négyet pedig a klub delegál, de ennek a szervezetnek nem az lesz a dolga, hogy az ilyen ügyeket kivizsgálja, hanem az, hogy adott esetkben közösen hozzanak fegyelmi döntéseket.