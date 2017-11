Még négy európai hely kiadó a jövő évi, oroszországi labdarúgó-világbajnokságra: az ezekről döntő pótselejtezőket csütörtök és jövő kedd között vívja a nyolc versenyben maradt együttes.

A párharcok mindegyike kiegyenlítettnek ígérkezik, így nem vár könnyű feladat a négyszeres világbajnok Olaszországra sem, mely Svédországgal mérkőzik az oda-visszavágós pótselejtezőn. Az olaszok Spanyolország, a svédek Franciaország mögött végeztek a második helyen a selejtezőcsoportjukban.

„A mérkőzéshez való hozzáállásunk és az eltökéltségünk lesz a kulcs. Ez a párharc nem Svédországról, hanem arról szól, mi hogyan teljesítünk" - nyilatkozta Gian Piero Ventura, az olaszok szövetségi kapitánya, aki kinevezése óta először küldött meghívót a 16-szoros válogatott Simone Zazának.

„Zaza nemcsak a góljai, hanem az azok mellett mutatott teljesítménye miatt is megérdemelte, hogy itt legyen" - mondta a Valencia támadója kapcsán Ventura. A csatár a mostani idényben 11 bajnokin kilenc gólt szerzett a spanyol ligában.

Az olasz válogatott félelmetes csatársorral kezdhet Svédország ellen. A kirobbanó formában futballozó Zaza mellett minden bizonnyal a Serie A góllövőlistáját 14 találattal vezető Ciro Immobile fog pályára lépni.

„A mienk volt a legkeményebb selejtezőcsoport, a franciák és a hollandok ellen is nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Ha azt a teljesítményt meg tudjuk ismételni, a világ bármelyik csapatát, így az olaszokat is le tudjuk győzni" - jelentette ki a nemzetközi szövetség honlapján a svédek szövetségi kapitánya, Janne Andersson.

Az olaszok az eddigi 20 világbajnokságból 18-on ott voltak, mindössze 1930-ban és 1958-ban nem szerepeltek a seregszemlén - ezzel szemben a svédek az előző két vb-ről egyaránt lemaradtak.

A svájci-északír párharcban két olyan együttes találkozik, amely a tavalyi Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzott. Svájc - mely sorozatban negyedik világbajnokságára juthat ki - a magyarok csoportjában végzett másodikként úgy, hogy első kilenc mérkőzését megnyerte, s az utolsó fordulóban, az Európa-bajnok portugáloktól elszenvedett vereség miatt kényszerül pótselejtezőre.

„Ismét elölről kell kezdenünk mindent, a következő két mérkőzésen kell jobbnak bizonyulnunk az ellenfélnél. Bátran bele kell mennünk a párharcokba, s a várható remek hangulattal is meg kell küzdenünk Belfastban" - nyilatkozta a párharc előtt a svájciak szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic. A rutin az alpesi ország csapata mellett szól, ugyanis míg az ő keretükből 18 játékos is Európa öt legjobb bajnokságában játszik, addig az északíreknél ugyanez a szám mindössze négy.

Michael O'Neill, az északírek mestere azt emelte ki, hazai pályán mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy gólt kapjanak.

A görögök és a horvátok párharcában két olyan válogatott csap össze, amely eddig valamennyi alkalommal győztesen került ki a pótselejtezőkből: előbbi csapat kétszer, utóbbi négyszer jutott ki ilyen módon világversenyre. Amennyiben a görögök most is sikerrel abszolválják az oda-visszavágós összecsapást, az övék lesz az első európai csapat, amely sorozatban három vb-re is ilyen módon szerez kvalifikációt.

A negyedik párharcban szereplő írek is rutinos pótselejtezősnek számítanak: a szigetországiak kilencedik alkalommal vívhatják ki ilyen módon a szereplést világ- vagy Európa-bajnokságon. Az eddigi nyolc párharcból ötször veszítettek, ám a legutóbbi két alkalommal sikerrel vették az akadályt. Ezúttal Dániát kellene legyőzniük.

Európai vb-pótselejtezők, 1. mérkőzések:

csütörtök:

Észak-Írország - Svájc, Belfast 20.45

Horvátország-Görögország, Zágráb 20.45

péntek:

Svédország-Olaszország, Solna 20.45

szombat:

Dánia-Írország, Koppenhága 20.45

A visszavágókat vasárnap és kedd között rendezik.