Lovrencsics Gergő: kiszúrtam a társaimmal, szégyellem magam!

A magyar labdarúgó-válogatott történelme során először kapott ki Luxemburgtól (2-1), így érhető, hogy a csütörtöki mérkőzést követően elkeseredetten nyilatkoztak a játékosok. A találkozón kiállított Lovrencsics Gergő egy fokkal a csapattársaknál is csalódottabb volt, a ferencvárosi futballista nagyon sajnálja a hibáját.

Szégyellem magam! – mondta a Nemzeti Sportnak Lovrencsics Gergő. – El sem tudom mondani, mennyire rosszul érzem magam. Kiszúrtam a társaimmal, és mindenkivel, aki azért dolgozik, hogy ez a csapat sikeres legyen."

"Tudom, hogy nehéz helyzetbe hoztam a csapatot, a srácoknak majdnem egy félidőt emberhátrányban kellett játszaniuk miattam."