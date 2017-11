Neymar elsírta magát, amikor a PSG-ről kérdezték

A Japán elleni 3-1-es sikert követő sajtótájékoztatón Neymar, a brazil válogatott sztárja elmorzsolt pár könnyecseppet, amikor klubcsapatánál, a Paris Saint-Germainnél a főszereplésével kialakult feszült helyzetről kérdezték.

A lille-i mérkőzés első gólját szerző klasszis Titével, a brazil válogatott szövetségi kapitányával ült be a mikrofonok mögé. Máshol is előkerült volna a téma, de Franciaországban aztán borítékolható volt, hogy az újságírók meg fogják kérdezni, hogy milyen most a kapcsolata a PSG edzőjével, Unai Emeryvel és csapattársával, Edinson Cavanival. Az elmúlt hetekben ugyanis számos cikk született a felek között feszültségről.

"Arra szeretném önöket kérni, hogy hagyják végre abba a hamis történetek kitalálását – mondta Neymar, mielőtt elpityeregte magát.

"Azt mondom, amit gondolok. Reálisan látom a dolgokat, és, amit a legjobban utálok ezekben a sztorikban, hogy semmi közük hozzám és a klubhoz. Nagyon jól mennek a dolgok Párizsban, boldog és motivált vagyok, hogy ott játszhatok. Futballista vagyok, akinek az a célja, hogy mindig a legjobbat nyújtsa a pályán. Azt viszont utálom, hogy mindenk sztorikat gyárt rólam, meg arról, hogy milyen a viszonyom az edzőmmel és Cavanival. Ezek a dolgok egyszerűen nem igazak" – jelentette ki Neymar, miután elég egyértelműen jelezte azt is, hogy nem önszántából ült be a sajtótájékoztatóra.

"Szeretnék boldog lenni – folytatta. Nem azért jöttem Párizsba, hogy botrányt keltsek. Tudom, hogy mi a dolgom a pályán, azt teszem, amire az edzőm megkér. Beszéltem Eduval (ő a brazilok csapatvezetője) és Titével is erről a dologról, ami minden nap előkerül, és már rettentően bánt."

Nevezett kapitány is szót kapott, és ő is azonnal egy cáfolattal nyitott. "Hallom több helyről, hogy nekem problémám van Neymarral. Ez nem igaz. A kapcsolatunk a lehető legjobb. És ezt nem azért mondom, hogy jófejnek tűnjek, hanem mert ez az igazság."