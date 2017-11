Hárompontost rúgott az NBA triplakirálya

Stephen Curry, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban szereplő Golden State Warriors sztárja megmutatta, nem csak kézzel, de lábbal is biztosan kosárba tudja juttatni a labdát.

Azt már megszokhattuk, hogy Curry kézzel kiválóan céloz messziről. Elég, ha csak arra utalunk, hogy öt NBA-idényben is ő dobta a legtöbb hárompontost, egy idényben is az övé a triplacsúcs (402), akárcsak az egy meccsen bedobott legtöbb (13) hármas. Na de hogy lábbal is kiválóan célozzon a vonal mögül, ráadásul kapásból?

Látva a mai sportvilág gondolkodását, idő kérdése, mikor rendeznek közte és Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi között egy dobó-lövő versenyt.