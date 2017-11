Az olasz labdarúgó-válogatott nagyon nehéz helyzetben várja a hétfő esti (20.45) Svédország elleni vb-pótselejtező visszavágóját. A stockholmi odavágón 1-0-ás vereséget szenvedett Gian Piero Ventura csapata, amely így támadásra van ítélve a San Siróban, miközben ha gólt kap, akkor már hármat kell lőnie. Amennyiben még 90 percig kitart a svéd csoda, akkor az olaszok 60 év után maradhatnak le újra a világbajnokságról.

Nincs könnyű helyzetben az olasz válogatott, és nem csak az első mérkőzésen elért eredmény miatt. Gian Piero Ventura körül forr a levegő Olaszországban, ráadásul a statisztika sem szól Gianluigi Buffonék mellett. Azok a csapatok, amelyek az első mérkőzést meg tudták nyerni a vb-pótselejtezőkön, 87 százalékban kiharcolták a vb-részvételt. A hazaiak szövetségi kapitánya szerint sem elég a taktika, sokkal többre lesz szükség.

„Elemeztük a pénteki mérkőzést, sikerült feltérképezni a hibáinkat. Ebből is kiderült, hogy sokkal jobbak is lehetünk. A taktika fontos, de önmagában nem elegendő. A szívre és az elszántságra is szükség lesz a sikerhez. Fogok változtatni a pénteki csapaton, reméljük, hogy ettől jobbak leszünk, de ez csak az összecsapás végén derül ki" – árulta el a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Gian Piero Ventura.

A távozásával kapcsolatos pletykákra annyit mondott, hogy a vb-selejtezők előtt az volt a cél, hogy kijusson az olasz válogatott a világbajnokságra. Bár az eredeti célkitűzés az egyenes ági kijutásról szólt, ez a spanyolok miatt nem jött össze. A vb-kvalifikációt hétfőn még sikerülhet kiharcolni. Amíg nincs vége a találkozónak, addig a szövetségi kapitány szerint nincs miről beszélni.

Az olasz lapok szerint függetlenül a Svédország elleni mérkőzés kimenetelétől Venturának mennie kell, mert nem elég, hogy az eredmények nem jönnek, nagyon gyengén is játszik a válogatott. Sőt, már a lehetséges utódokról is cikkeznek a lapok. Megemlítik a Chelsea menedzserét, Antonio Contét, Carlo Ancelotti és Luigi di Biagiót is.

„Az első találkozó csúnya játékot hozott, ráadásul a szerencse se állt mellettünk. Feszült a hangulat a csapatnál, mivel óriási a tét. Most nincs más esélyünk, küzdenünk kell. Nem szabad elfelejteni, hogy mi vagyunk az olasz válogatott, amely bármely helyzetből képes talpra állni.

Felkészültünk a svédekből, a telt házas San Siro pedig nagy lökést adhat a sikerhez" – mondta Andrea Barzagli, a Juventus olasz válogatott védője a Sky Sport Italiának.

A Corriere dello Sport szerint Ventura három helyen fog változtatni a péntekihez képest: Alessandro Florenzi, Jorginho és Manolo Gabbiadini kerülhet be a csapatba, Daniele De Rossi, Marco Verratti (eltiltás miatt nem játszhat) és Andrea Belotti maradhat ki onnan. A szövetségi kapitány a 3-5-2-es felálláson nem szeretne változtatni, pedig sokan bírálták miatta.

Eközben Svédországban

„Egész Svédország számára rendkívül fontos este előtt állunk. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. De az biztos, hogy csak a védekezéssel nem lehet kijutni Oroszországba. Fontosak lehetnek a pontrúgások, nagy hangsúlyt helyeztünk rá. Nekünk is vannak olyan játékosaink, akik képesek eldönteni a meccset" – mondta Janne Andersson, a svéd válogatott szövetségi kapitánya.

A svéd lapok szerint Andersson sem fog eltérni a jól megszokott játékrendszerétől, és a San Siróban is 4-4-2-es felállásban lép pályára a svéd nemzeti együttes. A legnagyobb hiányzó Albin Ekdal, aki a pénteki mérkőzésen sérült meg. A Hamburg középpályását nem lesz könnyű pótolni, a selejtezők alatt fontos szerepet játszott és az első mérkőzésen is jól játszott egészen a kényszerű lecseréléséig.

A két csapat tétmérkőzésen tizennégy alkalommal találkozott, ebből három döntetlen mellett négyet nyertek a svédek, míg hétszer az olaszok örülhettek. A svédek tétmérkőzésen a pénteki 1-0-át megelőzően legutóbb 1987-ben győzték le az olaszokat, méghozzá akkor is 1-0-ra.

Az olaszok csak az 1958-as vb-re nem jutottak ki, míg 1930-ban maguk döntöttek úgy, hogy nem utaznak el az első világbajnokságra, Uruguayba. Ez azt jelenti, hogy az olaszok hatvan év után maradhatnak le a világbajnokságról, már amennyiben nem sikerül fordítaniuk Svédország ellen.

Várható kezdőcsapatok:

Olaszország (3-5-2): Buffon – Barzagli, Chiellini, Bonucci – Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian – Gabbiadini, Immobile. Gian Piero Ventura.

Svédország (4-4-2): Olsen – Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson – Claesson, S. Larsson, Johansson, Forsberg – Berg, Toivonen. Edző: Janne Andersson.