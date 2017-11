Nikolics parádés meglátása győzelmet ért a magyar válogatottnak

A magyar labdarúgó-válogatott Nikolics Nemanja első félidőben szerzett szemfüles találatával 1-0-ra legyőzte Costa Ricát felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában.

A két mérkőzésre megbízott szövetségi kapitány, Szélesi Zoltán hét helyen változtatott a Luxemburgban történelmi vereséget szenvedő magyar válogatott kezdőcsapatán. A sors azonban úgy hozta, hogy tizenegy perc elteltével már két cserelehetőséget is kihasznált.

A Videoton két játékosa, Vinícius Paulo és Varga József szerencsétlenül összeütközött, melynek következtében a brazil származású védőt le kellett cserélni. Ha ez nem lett volna elég, a válogatottba lassacskán beépülő Pátkai Máté is a combjához kapott, így újabb székesfehérvári futballista dőlt ki a találkozó elején, a helyére a Bologna légiósa, Nagy Ádám érkezett.

Az első komoly helyzetre a 19. percig kellett várnunk. A negyedik válogatott mérkőzésén pályára lépő Szabó János ugratta ki Nikolics Nemanját, a chicagói mesterlövész kicselezte Leonel Moreirát, majd az üres kapuba gurított, azonban Alexander Harkan játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A következő próbálkozás a 33. percben érkezett, ekkor Nagy Dániel, az Újpest középpályása kísérletezett 21 méterről, de jócskán célt tévesztett.

A 37. percben megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Ugrai Roland állt oda egy szabadrúgás mögé, a nagy erővel meglőtt labda elkerülte volna a kaput, ezt érzékelte Nikolics Nemanja is, aki zseniális meglátással belepöckölt egyet, így a kapu baloldalában kötött ki (1-0).

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság gólkirályának ez volt az ötödik találata a válogatottban a 25. mérkőzésén.

A lefújás előtt a mieink még növelhették volna az előnyüket. Ezúttal Nikolics készített le egy labdát Ugrainak, aki betört tizenhatoson belülre, majd kiszorított szögből a rövid felsőt célozta meg, de nem találta el a kaput.

A második félidő elején a magyar válogatott rögtön növelhette volna az előnyét. Nagy Dániel adott remek kiugratást Ugrai Rolandnak, a mérkőzés egyik legjobbja egyedül lépett ki ziccerben, de a lövés pillanatában Óscar Duarte hátulról kibillentette az egyensúlyából, így nem sikerült jól eltalálnia a labdát, és a tizenegyes is elmaradt.

Az első Costa Rica-i kísérletre a 61. percig kellett várni, ekkor Giancarlo González eresztett meg egy lövést 30 méterről, de az ötödik válogatott mérkőzésén védő Dibusz Dénes magabiztosan fogta a középre tartó labdát. Három perccel később már veszélyeztettek a vendégek. Egy jobb oldali szöglet után a csereként érkező Francisco Calvo ugrott a legmagasabbra, hat méterről fejelni tudott, de szerencsére Dibusz olvasta a szándékot és jó helyezkedéssel megkaparintotta a labdát.

A 72. percben Dibusznak már bravúrt kellett bemutatnia. A Costa Rica-i Bryan Oviedo 25 méterről megkínálta a magyar kapust egy kellemetlenül csapódó bombával, azonban Dibusz megnyúlt és gyönyörű mozdulattal kitenyerelte a labdát a jobb alsó sarokból. Négy perc múlva a csereként érkező Christian Bolanos távoli lövését kellett fognia.

A 83. percben újra megvillantak a mieink. Egy gyorsan elvégzett szöglet után Bese Barnabás tört be a tizenhatoson belülre, majd élesen belőtte a labdát a rövid oldalra, a csereként érkező Márkvárt Dávid lendületből érkezett, és éles szögből kapura pörgetett, de labda elakadt a szöget jól záró Costa Rica-i kapusban, Leonel Moreirában.

Az utolsó tíz percben már egyik csapat sem alakított ki komoly helyzeteket, így az eredmény már nem változott. A magyar válogatott küzdelmes mérkőzésen, helyenként jó játékkal 1-0-ra legyőzte a jövő nyári világbajnokságra készülő Costa Ricát, és szépen búcsúztatta a 2017-es évet.

Nem volt egyszerű ez a hét, mert nem ilyen meccsre számítottunk Luxemburgban. Nagyon nehéz napokat éltünk át. Fontos volt, hogy milyen lesz a reakció a luxemburgi meccs után. Köszönöm a szurkolóknak, hogy biztattak minket. Lehet, hogy ez a mérkőzés nem volt a legszebb, de eredményes volt. Ennek a csapatnak meg kell tanulnia, hogyan kell eredményre játszani" – nyilatkozta a győztes gólt szerző Nikolics Nemanja az M4 Sport kamerája előtt.

A magyar válogatott kispadjáról távozó Szélesi Zoltán büszke volt játékosai teljesítményére, de kihangsúlyozta, hogy ez a győzelem nem feledteti a luxemburgi fiaskót.

„Kellett a fejmosás, mert a játékosok teljesen más mentalitással jöttek ki a pályára, kifogástalan volt a hozzáállás. Úgy érzem sikerült eljutnom a szívekhez és a fejekhez is, és úgy vettem észre, hogy a közönség is díjazta az akarást. Természetesen bele tudok nézni a tükörbe, de a luxemburgi mérkőzés azért rányomja a bélyegét az összképre. Teljes mértékben nem lehet kijavítani a csorbát, továbbra is adósok vagyunk a jó eredménnyel. Nem úgy zártuk az évet, ahogy kellett volna, de örülök, hogy az utolsó meccset megnyertük, persze nem kell ettől elájulni. Köszönöm a közönség támogatását, és a fiúknak, hogy odatették magukat" – nyilatkozta Szélesi Zoltán az M4 Sport kamerája előtt.

Magyarország-Costa Rica 1-0 (1-0)

Budapest, Groupama Aréna, 9860 néző, V: Alexander Harkan (osztrák)

Magyarország: Dibusz - Bese, Kádár, Vinícius (Korcsmár, 11.), Szabó J. - Varga J., Nagy D. (Németh K., 76.), Pátkai (Nagy Á. 11.) – Ugrai (Stieber, 90.) – Priskin (Böde, 59.), Nikolics (Márkvárt, 81.). Megbízott szövetségi kapitány: Szélesi Zoltán

Costa Rica: Moreira – Gamboa (Oviedo, 60.), Gutiérrez, González, Duarte (Calvo 51.), Matarrita – Wallace (Ortíz, 61.), Borges, Rodríguez (Urena, 88.), Colindres (Bolanos, 76.) – Venegas (Segura, 77.). Szövetségi kapitány: Oscar Ramirez

Gólszerzők: Nikolics (37.)

Sárga lap: Priskin (47.), ill. Borges (36.)