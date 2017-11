A vb-ről lemaradóknak szervezne focitornát az Egyesült Államok

Elképzelhető, hogy a jövő évi, oroszországi labdarúgó-világbajnokság előtt tornát rendez a lemaradó neves válogatottak részvételével az Egyesült Államok.

Az ESPN televíziós csatorna úgy értesült, hogy a helyi futballszövetség megvizsgálja a lehetőségét egy minitornának vagy egy mérkőzéssorozatnak, amelynek a házigazdák mellett olyan csapatok lennének a főszereplői, mint Olaszország, Hollandia, Chile vagy Ghána.

A meccseket röviddel a vb - június 14.-július 15. - előtt rendeznék meg.

A négyszeres világbajnok olaszok 1-0-ra alulmaradtak a svédek elleni pótselejtezős párharcban, így 60 év után először nem lesznek ott a vb-n, míg a hollandok nem is jutottak be a rájátszásba. A dél-amerikai bajnok Chile nem tudott bekerülni a régió első öt helyezettje közé, a Ghánaiak pedig csak harmadikak lettek a csoportjukban. Az Egyesült Államok csupán ötödikként zárt a CONCACAF-selejtezőben, többek között Panama is megelőzte.