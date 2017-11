Az IKEA hatalmasat trollkodott az olasz szövetségi kapitányon

Az olasz labdarúgó-válogatott összesítésben 1-0-ra alulmaradt vb-pótselejtezőn Svédországgal szemben, így kihagyni kényszerül a 2018-as oroszországi világbajnokságot. Ha mindez nem lenne elég Gian Piero Ventura szövetségi kapitánynak, még a svéd bútoráruház, az IKEA is megforgatta benne a kést.

Ventura ugyanis a várakozásokkal ellentétben nem mondott le posztjáról, Olaszországban és a világon is szinte mindenki biztosra veszi, hogy a szövetség meneszti majd a szakembert. Ez meg is történt, az Olasz Labdarúgó-szövetség szerda este hivatalosan is bejelentette, hogy már nem Ventura a kapitány. Erre az eshetőségre gondolt az IKEA is, méghozzá az alábbi, cseppet sem szimpatikus, ámde annál viccesebb bejegyzéssel:

A felirat nagyjából annyit tesz, Sajnáljuk, hogy miattunk veszíted el a padot, Gian Piero, de cserébe tudunk neked ajánlani egy másikat.

Annyi azért lehetett volna bennük, hogy egy ülőalkalmatosságot ingyen felajánlanak az öregnek.