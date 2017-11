Hétfőn este eldőlt, hogy az olasz labdarúgó-válogatott 60 év után ismét lemarad egy világbajnokságról. A taljánok távolmaradása azt jelenti, hogy soha többet nem láthatunk olyan legendákat futballozni a világbajnokságokon, mint a Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini vagy Daniele De Rossi. Persze elfogultság lenne azt állítani, hogy csak az olasz sztárok hiányát fogjuk megérezni az oroszországi tornán, ezért az Origo összeállította a legnagyobb lemaradók válogatottját.

Gianluigi Buffon

A kapuban ki más is állhatna, mint a világ egyik legjobbjának tartott, 2006-ban már világbajnokságot nyerő Gianluigi Buffon. A lassan negyvenéves veterán kapus már korábban bejelentette, hogy az oroszországi vb után befejezi a pályafutását. Lehet szeretni, nem szeretni az olaszokat, de az biztos, hogy a legendás kapus szebb befejezést érdemelt volna a válogatottban, mint a svédek elleni pótselejtezős kudarc. Buffon 20 évvel ezelőtt, 1997 októberében éppen Moszkvában, az oroszok elleni vb-selejtezőn debütált, három hónappal tizennyolcadik születésnapja előtt, amikor beállt a kapuba a sérült Gianluca Pagliuca helyére. Miután eldőlt, hogy az olaszok nem lesznek ott a világbajnokságon, Buffon azonnal lemondta a válogatottságot. Újabb vb-trófeával nem vonulhat vissza, így már csak abban reménykedhet, hogy a Juventusszal az utolsó szezonjában megnyeri végre a Bajnokok Ligája-serleget, mert az még hiányzik a vitrinjéből.

„Rendkívül csalódott vagyok. Nem magam, hanem az egész olasz futball miatt. Elbuktunk, méghozzá egy olyan dologban, ami az egész ország és a nemzet számára rendkívül fontos volt. Ez a legnagyobb bánatom, nem az, hogy így fejezem be a karrieremet a válogatottnál. Az olasz futballnak viszont van jövője, és képesnek tartom arra, hogy nélkülem is felemelkedjen” - mondta könnyeivel küszködve a legenda, aki 175 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, és összesen 68 mérkőzésen maradt érintetlen a hálója. Sportemberi magatartására jellemző, hogy a bukás pillanatában is a szurkolók figyelmébe ajánlotta lehetséges utódait, Gigio Donnarummát és Mattia Perint.

Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, a Juventus védője a világ egyik legjobbjának számít a posztján. 2004. november 17-én, Marcello Lippi irányítása alatt debütált a válogatottban alig húszévesen. A 2006-os világbajnok csapatból kimaradt, sok esélye nem volt a játékra Alessandro Nesta, Marco Materazzi és a későbbi aranylabdás Fabio Cannavaro mellett.

A 2010-es és a 2014-es világbajnokság mérkőzéseit végigjátszotta, de az olaszok mindkét tornán elvéreztek a csoportmeccsek alatt, így túl sok szép emléke nem lehet arról az időszakról. A svédek elleni kudarc után egyelőre még nem mondta le a válogatottságot, de az valószínűnek látszik, hogy a 2022-es katari világbajnokságon – amelynek idején már 37 éves lesz - már nem fog részt venni. Ha továbbra is marad az olasz válogatottban, akkor a 2020-as Európa-bajnokság lehetne neki a legszebb búcsú.

Leonardo Bonucci

A napjaink legjobb belső védőjének tartott Leonardo Bonucci szintén csak a televízión keresztül nézheti majd a világbajnokságot. Az AC Milan harmincéves játékosáról elmondható, hogy ha az olaszok kijutnak a 2022-es katari vb-re, azon mindenképpen segítségére lehet még a válogatottnak.

A 75-szörös válogatott játékos minden bizonnyal megörökli majd a csapatkapitányi karszalagot a visszavonuló Gianluigi Buffontól, és kulcsszerepe lehet abban, hogy az olaszok kivívják a részvételt a 2020-as Európa-bajnokságra. A hétszeres olasz bajnok védő az idei szezonban már csak az Európa Liga megnyerésével kárpótolhatná magát. Erre meg is van minden esélye, ugyanis csapata négy mérkőzés után vezeti a csoportját.

Andrea Barzagli

A szintén a Juventust erősítő Andrea Barzagli a svédek elleni pótselejtezős kudarc után lemondta a szereplést a nemzeti csapatban. A 75-szörös olasz válogatott védő Giorgio Chiellinivel együtt debütált a Squadra Azzurrában, a finnek elleni barátságos mérkőzésen, akkor még a Palermo játékosaként. Chiellinivel ellentétben őt elvitték a 2006-os németországi világbajnokságra. Kulcsszerepet ugyan nem játszott a vb-győzelemben, de az ausztrálok ellen nyolcaddöntőben Marco Materazzi kiállítása után pályára küldte Marcelo Lippi, majd az ukránok elleni negyeddöntőt is végigjátszotta.

Az elődöntőben és a fináléban nem kapott szerepet, de így is elmondhatja magáról, hogy világbajnok. Szerződése jövő nyáron jár le a Juventusszal, így az is kérdéses, hogy folytatja-e a pályafutását a következő idényben. A trófeagyűjteményére nem panaszkodhat. A vb-győzelem mellett 2009-ben a Wolfsburggal nyert német bajnokságot, majd 2012-től zsinórban hat scudettót szerzett a Juventusszal.

Wesley Sneijder

A holland futballtörténelem egyik legsikeresebb karmestere, Wesley Sneijder is a nagy hiányzók közé tartozik. A 132-szeres válogatott középpályás már túl van a zeniten, de a labdáinak még mindig szeme van. A 33 éves Sneijder kulcsszerepet játszott abban, hogy a hollandok 2010-ben ezüstérmet szereztek a dél-afrikai világbajnokságon, öt találatával a torna társgólkirálya lett (David Villával, Thomas Müllerrel és Diego Forlánnal egyetemben). Sokak szerint 2010-ben aranylabdát kellett volna kapnia, ugyanis klubszintén a triplázó Internazionale legjobbja volt, és a világbajnokságon is parádézott.

A 2014-es Mundialon is alapember volt Louis Van Gaal csapatában. A torna legjobb mérkőzésén, a spanyolok elleni 5-1-es győzelemből két gólpasszal vette ki a részét, míg a Mexikó elleni nyolcaddöntőben gólt is sikerült szereznie. A válogatottságot még nem mondta le, de az utóbbi időben nem számított alapembernek az Oranjéban. A vb-selejtező sorozatban csak hat mérkőzésen lépett pályára, így kérdéses hogy folytatja-e a nemzeti csapatban.

