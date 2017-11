Wenger Londonba csábítaná Mourinho kedvencét

Az angol Express értesülése szerint az Arsenal szemet vetett a Manchester United belga középpályására, Marouane Fellainire.

A 30 éves középpályás állítólag a napokban visszautasította a Manchester United szerződéshosszabbítási ajánlatát. Ez azt jelenti, hogy januárban már szabadon tárgyalhat a kérőivel, ugyanis 2018. június 30-án lejár a kontraktusa a Vörös Ördögökkel. José Mourinho a jövőben is komolyan számolna Fellainivel, akivel további két évre szeretne hosszabbítani a klub.

A 80-szoros belga válogatott játékos iránt máris elkezdett érdeklődni a Besiktas, az Internazionale és a Premier League-ben szereplő Arsenal is. Utóbbi azért pikáns, mert Arséne Wenger már 2013-ban is le akarta igazolni Fellainit az Evertontól, de akkor ő a David Moyes vezette Manchester United választotta.

A Vörös Ördögök szurkolói sokáig nem értékelték Marouane Fellaini képességeit, azonban Louis Van Gaal regnálása idején is sok lehetőséget kapott, és a jelenlegi menedzser, José Mourinho is a csapat egyik legfontosabb tagjának nevezte. Az idei szezonban kilenc mérkőzésen négy gólt szerzett és egy gólpasszt is adott, ami egy védekező középpályástól kiváló statisztika.

Fellaini szerződése nyáron jár le, ami azt jelenti, hogy a Manchester United már csak a téli átigazolási időszakban kaphat érte pénzt. Arséne Wenger inkább ingyen igazolná le a szezon végén, de nem lenne meglepő, ha Mourinho betartana a vetélytársának és fű alatt elpasszolná a Besikatasnak, vagy az Internek, hogy a riválist erősítse.