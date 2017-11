Guardiola bohócot csinál a világ legerősebb bajnokságából

Pep Guardiola nincs könnyű helyzetben a Manchester Citynél: ha bukik, akkor nagyot bukik, ha nyer, akkor az csak az elköltött százmilliók miatt lesz – mondják sokan. Akárhogy is, a City egyelőre nyolcpontos előnnyel vezeti a Premier League-et, és nemcsak hogy győz, de győztesként is viselkedik. A katalán edzőzseninek egy évre volt szüksége ahhoz, hogy megértesse a futballját a játékosokkal.

2016 őszén Guardiolának volt egy hatmeccses nyeretlenségi sorozata, a Barcelona elleni 4–0-s vereség után az egyik angol újságíró meg is kérdezte tőle, nem gondolja-e úgy, hogy változtatnia kellene a stílusán. Hét év alatt 21 trófeát nyertem ezzel a focival. Az évente három. Bocs srácok, de nem fogok megváltozni. Nem várhatjátok el, hogy három hónap után minden tökéletes legyen, hogy négyet lőjek a Camp Nouban, vagy hogy Messi, Suárez és Neymar ne kerüljön helyzetbe. Jó vagyok, de nem ennyire. Ha jövőre sem fog működni az, amiben hiszek, inkább hazamegyek."

Guardiola a világ kevés stílusedzőinek egyike, vagyis bárhová is megy, ugyanazokra az alapelvekre építi fel a csapatát.

Az átalakítás elkerülhetetlen volt

Amikor idekerült, a City kerete volt az egyik legidősebb Európában,az átlagéletkor 30 év felett volt, így biztosra lehetett venni, hogy jelentősen átalakítja a csapatot.„A City fél keretét le fogják cserélni, ami nem egyszerű feladat, még ha meg is van rá az anyagi fedezet" – mondta egy, a klubhoz közel álló forrás. 2016 nyarán 170 millió eurót költöttek, de az igazolások sorra buktak be.

Mi volt a baj az első évben?

Guardiola nehezen tud új játékosokat beépíteni a csapatába, mert szinte mindent a nulláról kell kezdenie velük. A Barcelonánál Thierry Henry, David Villa és Zlatan Ibrahimovic is sokszor a kispadra került, hogy a játékot figyelve még jobban megérthessék a feladatukat. Mert, aki nem érti, az elveszett. Ezt a jelenséget Joan Oliver, a Barcelona korábbi ügyvezető igazgatója egymásodperces szabálynak nevezte.

Egy játékos átlagosan 50 másodpercet birtokolja a labdát a meccsen, ami azt jelenti, hogy alkalmanként nincs több ideje egy másodpercnél, hogy eldöntse, mit tegyen.Az a játékos, aki ennyi idő alatt nem tud döntést hozni, nem tudja olvasni saját csapata játékát és taktikáját, az kikerül a kezdőből.Ezért lassú mindig a folyamat, ami alatt Guardiola új csapatot tud építeni, és ezért tartott egy évig, mire a City felnőtt az elvárt szintre – írja a pozsonyi Új Szó.

Nem tudtak gólt lőni

A katalán edző szinte minden meccs után azt nyilatkozta, hogy a játékkal nincs gond, egyszerűen csak nem mennek be a helyzetek. Hiába Agüero, Silva, De Bruyne és Sterling,az utolsó passzokkal és a befejezésekkel mindig gondban voltak.A City rengeteg meccsen (rangadón) dominált, de a rossz helyzetkihasználás miatt nem tudta megnyerni azokat. A Tottenham ellen kétgólos előnyt adott le, az Evertonnal úgy ikszelt, hogy kihagyott két tizenegyest, a Manchester Unitedet pedig ki sem engedte a saját tizenhatosáról, az eredmény mégis 0–0 lett.

Mi változott? Igazából semmi

„Tavaly az volt az érzésünk, hogy ha reggelig focizunk se fogunk gólt lőni. Idén ez már nincs. Idén megvan bennünk a gyilkos ösztön, ha odaérünk a kapu elé, tudjuk mit kell csinálnunk. Ne kérdezd miért van ez, mert az alapelvek nem változtak, és ugyanazok a srácok játszanak, akik tavaly. Talán jobban koncentrálunk az apró részletekre, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsabban és egyszerűbben futballozzunk. Ha megvan a ritmus, könnyebben kerülünk helyzetbe" – mondta Guardiola.

Guardiola legjobb szezonrajtja

A City 11 forduló után tíz győzelemmel és egy döntetlennel, 38–7-es gólkülönbséggel vezeti a bajnokságot. Guardiola sem a Barcelonánál, sem a Bayern Münchennél nem indított ilyen jól soha. Angliában is csak a Tottenham kezdett ennél jobban (11/11) az 1960–61-es szezonban, és csupán hét csapat van, amelynek 11 forduló után a Cityéhez hasonló volt a mérlege.

Nem a pénzen múlik

Nyáron Kyle Walker, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Danilo és Ederson érkezett a klubhoz, összesen 220 millió euróért. Mendy csak három meccset játszott végig a sérüléséig, Danilo és Silva szintén csak háromszor volt kezdő eddig.Az újak közül csak ketten játszanak stablian: Ederson, akinek nincs is sok dolga, 11 meccsen 15-ször kellett védenie, és Walker.

A City győztesként viselkedik

Az eddig látottak alapján nem csak a félelmetes támadójátéka miatt mondhatjuk azt, hogy ez a bajnokság szinte biztosan a Cityé, hanem mert – eredménytől függetlenül – a City nem csak győz, de győztesként is viselkedik. A bajnok Chelsea-t idegenben radírozta le, a Liverpoolnak történelmi léptékű verést adott (5–0). A Napoli ellen 3–2-es vezetésnél is belement az adok-kapokba, kockáztatva egy esetleges egyenlítő gólt – a vége 4–2 lett. Az Arsenal ellen is hasonló volt a szitu, amikor kezdett meleg lenni a helyzet (2–1-nél), a City szintet lépett és újabb gólt lőtt.

De Bruyne, Guardiola embere

De Bruyne vélhetően jelenleg a Premier League legjobb és legjobb formában futballozó játékosa. Jonathan Wilson angol szakíró, a Futballforradalmak című könyv szerzője a Belgium–Észtország (8–1) világbajnoki selejtezőre emlékezik vissza, amikor Roberto Martínez szövetségi kapitány 3-4-2-1-ben küldte fel a csapatát, de De Bruyne nem a csatárok mögött kapott helyet, hanema védekező középpályás, Axel Witsel mellől indulva kellett irányítania a játékot.

Guardiola átvette az ötletet, és visszatért az alapokhoz, ugyanazt a középpályát teszi fel a pályára, amelyet a Johan Cruyff fémjelezte 1974-es holland, és az 1978-ban César Luis Menotti vezette argentin válogatottól láttunk. Ezen a középpályán De Bruyne az összekötő szerepét tölti be, ő a modern kori Johan Neeskens és Ossie Ardiles – ahogy Wilson írja.

Ő az, aki direktben támadja a kaput, aki távolról is veszélyes, de közben megvan a technikája és a fizikuma Guardiola labdatartáson és intenzív letámadáson alapuló futballjához. Mindig tudja, hogy éppen mit kell tennie a pályán. Komplex játékos – mondta róla edzője.

Összességében 53 rúgott gólnál tart a csapat 17 meccsen, erre senki sem volt még képes a Premier League 1992-es megalapítása óta. Bár a történelemben volt már rá példa, hogy valaki ilyen rajttal (tíz győzelem, egy döntetlen) is elbukta a bajnoki címet, a City jelenleg annyival jobban van menedzselve mindenki másnál, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy elveszítse ezt a bajnokságot.