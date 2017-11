Speak English - NB I-es légiósok a világ futballporondján

Sokszor lehet hallani a magyar futballal kapcsolatban, hogy az NB I-ben sok az olyan légiós, aki nem hogy emeli a bajnokság színvonalát. Meg azt is mondják, hogy jobb lett volna, ha soha nem találkozunk a nevükkel. Persze már 20-30 évvel ezelőtt is akadtak kivételek, elég csak a Vasas történetének legjobb külföldi játékosát, a tadzsik Oleg Sirinbekovot, a korábbi ferencvárosi közönségkedvenceket, Szergej Kuznyecovot, Igor Nicsenkót, Goran Kopunovicsot, Zoran Kunticsot, vagy éppen a Pécsben és a Honvédban is megfordult Robert Warzychát említeni. De mi a helyzet manapság azokkal a külföldi labdarúgókkal, akik az utóbbi tíz évben meghatározó szerepet töltöttek be a magyar fociban. Erre kerestük a választ.

A lista itt sem rövid, sok olyan légiós fordult meg az elmúlt tíz évben Magyarországon, akinek a neve hosszú időre bevésődött a magyar futball szerelmeseinek a fejébe. Az már más kérdés, hogy milyen okból. Közülük többen jelenleg is magas szinten bizonyítanak erős bajnokságokban, persze akadnak olyanok is, akik azóta elindultak lefelé a lejtőn. Sőt, többen már fel is hagytak a profi labdarúgással.

NB I-es ugródeszka

Muhamed Besic 2012 nyarán három Bundesliga-meccsel a háta mögött érkezett a Hamburgtól a Ferencvároshoz, ahol meghatározó szerepet töltött be Ricardo Moniz irányítása alatt, így hamar közönségkedvenccé vált. A teljesítményére Safet Susic szövetségi kapitány is felfigyelt, olyannyira, hogy elvitte magával a 2014-es brazíliai vb-re. Ott mindhárom csoportmérkőzésen játszott, így nem csoda, hogy a Fradi nem tudta megtartani. Az Evertonban hamar alapember lett, azonban 2016-ban azonban súlyos térdsérülést szenvedett, így az elmúlt két szezonban csak két bajnokija volt. Ebben a szezonban viszont már hét tétmeccsen lépett pályára, összesen 375 perc játéklehetőséget kapott.

Besic első gólja az Evertonban:

Somáliát előbb kölcsönbe szerezte meg a Ferencváros a brazil Bangutól, majd egy évvel később, 2012 nyarán végleg megvásárolta. A brazil jolly joker 2015 nyarán hagyta el a zöld-fehéreket, és a francia élvonalbeli Toulouse-hoz igazolt. Somália az előző szezonban 28 alkalommal lépett pályára a Ligue 1-ben, míg ebben az idényben eddig 12 mérkőzésen kapott lehetőséget, sőt a Guingamp ellen megszerezte az első gólját.

Somália találata:

Matthew Lowton a Sheffield United kölcsönjátékosaként, a Bobby Davison-érában érkezett a Fradihoz 2009-ben. Bár csak öt meccs jutott neki az NB I-ben, mégis nagy karriert sikerült befutnia azóta: az Aston Villa és a Burnley színeiben összesen 119 Premier League mérkőzésen kapott lehetőséget a 28 éves védő, aki ebben a szezonban is 11 találkozón pályára lépett már. Hiába Lowton sikere, a ferencvárosi szurkolók biztosan nem jó szívvel emlékeznek vissza erre a sikertelen időszakra. Az elégedetlenségüknek már akkor hangot adtak az FTC drukkerei.

Az ecuadori válogatott Cristian Ramírezt a Bundesliga II-es Fortuna Düsseldorftól szerezte meg a Ferencváros 2015 januárjában. A balhátvéd fantasztikusan teljesített Magyarországon, 55 NB I-es meccsen lépett pályára, így nem csoda, ha őt sem tudta megtartani az FTC. Idén januárban lecsapott rá az orosz élvonalbeli FK Krasnodar. A Premjer Ligában eddig 21 találkozón játszott, ebben a szezonban már tíz meccsnél jár.

Enis Bardhi 19 évesen a svéd Prespa Birliktől került Újpestre, az átigazolás után mindössze 100 ezer euróra taksálták az értékét, ami jelenleg már 1,5 millió euró. Újpesten meghatározó játékossá vált, 79 mérkőzésen 20 gólt rúgott, a macedón válogatottból is kihagyhatatlan lett, így nem meglepő, hogy feljebb lépet az NB I-ből. Idén nyáron a La Liga újoncához, a Levantéhoz szerződött, ahol hihetetlen teljesítményt nyújt: tíz La Liga összecsapáson már négy gólnál jár.

Zé Luis 2013 nyarán a portugál Braga kölcsönjátékosaként került a Videotonhoz, ahol 26 mérkőzésen kilenc gólig és öt gólpasszig jutott. A jó teljesítmény után a klubjában is megkapta a lehetőséget, amelyet nyolc élvonalbeli találattal hálált meg. 2015-ben 6,5 millió eurót fizetett a Szpartak Moszkva, és nem is bánta meg. 52 meccsen 14-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját és ugyanennyi gólpasszt is kiosztott.

Artjoms Rudnevs 29 évesen, személyes okokra hivatkozva hagyta abba a futballt az 1. FC Köln játékosaként, ám ennek ellenére szép karriert futott be az NB I-ből. A 38-szoros lett válogatott támadó Zalaegerszegen 30 élvonalbeli mérkőzésen 20 góig jutott, így nem csoda, hogy hamar közönségkedvenccé vált. A lengyel Lech Poznan érintésével pedig a Bundesligában lett meghatározó játékos, a támadó 108 német élvonalbeli meccsen kapott lehetőséget és 22 gólt szerzett. Megfordult a Hannover, a Hamburg és színeiben is, mielőtt visszavonult az utolsó, kölni állomáshelyéről.

