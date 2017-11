Az Arsenal öt perc alatt elintézte a Tottenhamet

Az Arsenal 2-0-ra legyőzte a városi rivális Tottenhamet az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Pedig a vendégek kezdtek jobban, több helyzetük is volt az első játékrész elején, gólt azonban nem tudtak szerezni. A félidő hajrájához közeledve az Arsenal is egyre veszélyesebb támadásokat vezetett, a 36. percben pedig a vezetést is megszerezte. Özil csavart középre egy szabadrúgást, melyet Mustafi mértani pontossággal fejelt a kapuba.

Talán még fel sem ocsúdott a Spurs, öt perc múlva pedig még nagyobb bajba került, ekkor Lacazette kapott remek kiugratást, majd Alexis Sánchezhez centerezett, akinek az ötösön belül még arra is volt ideje, hogy átvegye a labdát, mielőtt a kapuba bombázott.

A második félidőben próbálkozott ugyan a Tottenham becsülettel, ezen a napon azonban semmi sem akart összejönni Pochettino együttesének, az Arsenal pedig őrizte az eredményt, mely a lefújásig már nem változott.

Sikerével Arséne Wenger vezetőedző együttese egy pontra megközelítette a tabellán harmadik ellenfelét. Ez volt egyébként az Arsenal 11. zsinórban aratott hazai győzelme, ráadásul a Wenger-érában mindig a legjobb négyben végeztek az Ágyúsok, amikor otthon legyőzték legnagyobb városi riválisukat.

Premier League, 12. forduló:

Arsenal-Tottenham Hotspur 2-0 (2-0)