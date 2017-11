Életet mentett a futballmeccsen a magyar játékvezető

A múlt hétvégén ismét egy játékvezető, jelesül Molnár László lélekjelenlétére és kitűnő helyzetfelismerésére volt szükség ahhoz, hogy a labdarúgó-mérkőzésen ne történjen tragédia. Az október 21-i diósdi esethez hasonlóan ezúttal is egy korosztályos mérkőzésen történt a baj, méghozzá a Budaörs–Vác VLSE összecsapáson.

A találkozón 1–0-s hazai vezetésnél, az első játékrész 9. percében a vendég váciak két labdarúgója, Bertalan Márton Bálint és Varga Gábor a labda megszerzéséért indultak, melynek során olyan szerencsétlenül ütköztek, hogy mindketten súlyos fejsérülést szenvedtek. Az már az eset után rögtön nyilvánvaló volt, hogy itt bizony nagy a baj, és sürgős beavatkozás szükséges. A bajt, a gyors cselekvés szükségességét a találkozó játékvezetője, a civilben tűzoltóként dolgozó Molnár László azonnal felismerte és mentett életet – derül ki a focibiro.hu beszámolójából.

,,Hivatásos tűzoltóként dolgozom a hétköznapokban, ez a munka megkívánja és elő is írja, hogy az ember rendelkezzen alapszintű elsősegélynyújtó képesítéssel. Sok borzalmat tapasztaltam már a munkám során, engem a mostanihoz hasonló történések sokkal inkább tettekre sarkallnak, mintsem pánikba essek." Ezúttal is azonnal odasiettem a két, földön fekvő labdarúgóhoz, rögtön látszott, hogy Varga Gábor van nagyobb bajban, ő ugyanis lenyelte a nyelvét és ömlött a fejéből a vér. Az ilyenkor kötelező protokoll szerint stabil oldalfekvésbe helyeztem és a nyelvét kihúzva a földön rögzítettem." A mentők kiérkezéséig segítségemre volt kollégám, második számú asszisztensem, Fenyvesi Szabolcs, és természetesen a hazai és a vendégcsapat vezetői is minden tőlük telhetőt megtettek a segítségnyújtás érdekében."

"Az első számú asszisztensem, Fuhrmann Patrik Bence a váciak másik sérült labdarúgóját, Bertalan Márton Bálintot látta el és kísérte a kispadhoz. Esetében is nyilvánvaló volt, hogy nem tudja, hol van. Végül az egyik szülő hívta ki a mentőket, mintegy 20 perc telt el a kiérkezésükig, és mindkét srácot kórházba szállították." Megkérdeztem a váciak edzőjét, Schwarcz Zoltánt, hogy ebben a lelkiállapotban képesek-e folytatni a találkozót, mire nemmel felelt, így félbeszakítottam a mérkőzést. Most is úgy érzem, ez volt a lehető legjobb döntés, amit tehettem. Legjobb tudomásom szerint a két játékost megfigyelésre bent tartották a kórházban" – mondta Molnár László játékvezető.

Hozzátette a szomorú esettel kapcsolatban tanulságként, hogy számos alkalommal találkozik elégtelen körülményekkel, legyen szó felnőtt vagy éppen utánpótlás mérkőzésről. Sok helyen üres vagy csaknem üres mentőláda és viseltes hordágy áll csak a csapatok rendelkezésére, amelyekkel aligha volna kivédhető, ha bármi komolyabb baj történne. Kiemelte, hogy nem a budaörsi feltételekről van szó, hiszen a helyiek minden szükséges eszközt, mentőládát és hordágyat biztosítottak.