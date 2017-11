A Real Ronaldo és Benzema duplájával kiütötte Sallaiékat

A Real Madrid idegenben 6–0-ra győzött a Sallai Rolanddal felálló APOEL Nicosia ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, így már biztosan továbbjutott a legjobb 16 közé.

A spanyol Marca „három pont a sebek gyógyítására" címmel vezette fel a meccset. Az Atlético Madrid elleni 0–0-s döntetlen után tíz pont a Real hátránya a Barcelona mögött a bajnokságban, a BL-ben viszont már biztosan továbbjutott.

Az APOEL ellen Zidane akár pihentethette is volna néhány játékosát, de jelentősen nem nyúlt bele a csapatba: csak Casemiro és Isco maradt ki, őket Lucas Vázquez és Asensio pótolta. A hétvégén orrtörést szenvedett Ramos helyett Nacho került be. Ott volt viszont az a Benzema, aki279 napja nem lőtt gólt a BL-ben, utoljára február 15-én, a Napoli ellen talált be.

Az APOEL-ben kezdő volt Sallai Roland.

Az APOEL sokáig jól csinálta azt, amit eltervezett (mély védekezés, kontra), Ronaldo lövésén kívül nem is volt helyzete a Realnak, amely a támadóharmadba is nehezen jutatta el a labdát.A 12. percben Kroos széttárt karokkal jelezte is a többieknek, hogy ez így kevés lesz.

A 23. percben sem egy kidolgozott helyzetből szerezték meg a vezetést a vendégek, a védő könnyelmű felszabadítását Modric bombázta be kapásból.

Semmi nem utalt arra, hogy ma itt gálafocit rendez a Real, de már a szünetben 0–4 volt az eredmény – korábban még soha nem lőtt egy félidő alatt négyet a BL-ben.A sokat kirtizált, és a kezdőből kikövetelt Benzema kettőt rúgott,mellette még Nacho kotort be egy labdát közvetlen közelről.

Benzema duplája:

A második félidő elejét is megnyomta a Real, Ronaldo kilenc perc alatt kettőt lőtt.A portugál már 18 BL-gólnál tart 2017-ben, soha senki nem szerzett még ennyit egy naptári évben.

Ronaldo-dupla:

Cheeky Ronaldo Brace pic.twitter.com/KpAZxqDkdy — Give Me Future (@JustChopp) 2017. november 21.

Innentől leült a meccs, az APOEL nem tudott, a Real pedig már nem akart többet. A ciprusi szurkolók viszont hatgólos hátránynál is éltették csapatukat. Sallait a 60. percben cserélte le edzője, a helyére Efrem állt be.

A Real ezzel a győzelemmel biztosan továbbjutott, de mivel a Tottenham idegenben fordított a Dortmund ellen, csak a második helyen. Igaz, tavaly is így volt, aztán végül megnyerték a BL-t.

Az APOEL-nek továbbra is megvan az esélye, hogy elcsípja a harmadik, Európa Ligát érő helyet.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

E csoport:

Sevilla–Liverpool 3–3 (0–3)

Gól: Ben Yedder (51., 60. – büntetőből), Pizarro (90+3.), ill.Firmino (2., 30.), Mané (22.)

Szpartak Moszkva–Maribor 1–1 (0–0)

Gól: Ze Luis (82.), ill. Mesanovic (92.)

A csoport állása: 1. Liverpool 9 pont, 2. Sevilla 8, 3. Szpartak Moszkva 6, 4. Maribor 2

F csoport:

Manchester City–Feyenoord 1–0 (0–0)

Gól: Sterling (88.)

Napoli–Sahtar Donyeck 3–0 (0–0)

Gól: Insigne (56.), Zielinszki (81.), Mertens (83.)

A csoport állása: 1. Manchester City 15 pont, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. Napoli 6, 4. Feyenoord 0

G csoport:

Besiktas–Porto 1–1 (1–1)

Gól: Talisca (41.), ill. Felipe (29.)

Monaco–Leipzig 1–4 (1–4)

Gól: Falcao (43.), ill. Jemerson (6. – öngól), Werner (9., 30. – büntetőből), Keita (45.)

A csoport állása: 1. Besiktas 11 pont, 2. Porto 7, 3. Leipzig 7, 4. Monaco 2

H csoport:

APOEL–Real Madrid 0–6 (0–4)

Gól: Modric (23.), Benzema (39., 45+1.), Nacho (41.), Ronaldo (49., 54.)

Dortmund–Tottenham 1–2 (1–0)

Gól: Aubameyang (31.), ill. Kane (49.), Son Heung-Min (76.)

A csoport állása: 1. Tottenham 13 pont, 2. Real Madrid 10, 3. Dortmund 2, 4. APOEL 2