Kassai Viktor: Nem voltunk hibátlanok

A Nemzeti Sportnak adott interjújában Kassai Viktor azt mondta, csalódott, amiért nem lesz ott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. Az elismert futballbíró beszélt arról is, hogy szerinte mi miatt nem kap lehetőséget Oroszországban, valamint elmondta, hogy mindezek ellenére megmaradt a motivációja.

Kassai Viktornak van sejtése arról, mi lehetett az oka annak, hogy asszisztenseivel nem került be a játékvezetők keretébe. Elsődlegesen a saját teljesítményünk, valamint a nagyon erős európai konkurencia. Szerintem az európai játékvezetés a legmagasabb szintű a világon, rengeteg olyan kvalitású bíró van, aki a legélesebb vébémeccset is le tudja vezetni. Azonban a világbajnokságokra minden földrész limitált számban küld bírót, így sok minőségi játékvezető kimaradt a szűkítésnél. Tudomásul kell venni, hogy óriási a harc az európai helyekért, és a játékvezetésben nincsenek bérelt helyek a világeseményen" - mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

Úgy látja, az Eb-n nyújtott teljesítménye, valamint a hat évvel ezelőtti BL-döntő vezetése önmagában nem volt elég garancia a további szerepléshez. "A huszonnégy csapatos Eb-n tizenhat európai játékvezető kapott szerepet, Oroszországba pedig csak tízen mehetnek a kontinensről. Mivel sok tapasztalt és jó bíró pályázott erre a tíz helyre, várható volt, hogy egy hiba, hullámvölgy sokat számít. A teljesítmény a legfontosabb, és őszintén el kell ismernünk, nem voltunk hibátlanok az elmúlt másfél évben, ezért el kell fogadnunk, hogy most nem kapunk szerepet. Nem másban keressük a hibát, kollégáimmal együtt kellően önkritikusak vagyunk a magunk teljesítményét illetően" - véli Kassai.

A történtek ellenére nem akar elfordulni a futballtól, folytatja karrierjét: "Az UEFA elit játékvezetői közé tartozom továbbra is, 2007 óta folyamatosan küldenek a Bajnokok Ligája mérkőzéseire, a jelenlegi keretből senki sincs, aki előttem már vezetett volna BL-meccset, és büszke vagyok rá, hogy immár egy évtizede ebben a kupasorozatban kapok szerepet. A magyar bajnokságban még hátravan néhány forduló, illetve európai kupamérkőzés is vár ránk december elején, aztán jöhet a felkészülés a tavaszi szezonra – a teljesítményünkkel szeretnénk bizonyítani, hogy a sikertelen világbajnoki kvalifikáció ellenére továbbra is a világ legjobb játékvezetői csapatai közé tartozunk."