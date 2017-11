A Liverpool visszakapta a 2005-ös BL-döntőt, százados lett a Real

A Liverpool úgy játszott 3–3-as döntetlent a Sevillával, hogy már fél óra után hárommal vezetett. A Real Madrid megszerezte századik győzelmét a Bajnokok Ligájában, Ronaldo és Benzema is duplázott, a francia 279 nap után rúgott gólt ismét. A Napolinak visszajött az esély a továbbjutásra, az új edzővel vergődő Dortmundnak viszont teljesen elszállt. Labdarúgó Bajnokok Ligája, ötödik játéknap, összefoglaló.

A Sallai Rolanddal felálló APOEL ellen a Real a századik győzelmét aratta a BL-ben, így csoportmásodikként ugyan, de bejutott a legjobb 16 közé.

Ami otthon nem megy, az a BL-ben igen

Ronaldo és Benzema csatárduójánál csak egy rosszabb van az európai topligákban: a 12 bajnokijából 12-t elvesztő olasz Beneventóé. A Real két támadója eddig egy-egy gólt rúgott a bajnokságban,

Ronaldo statisztikája pedig különösen nyomasztó, tekintve, hogy 55-ször próbálkozott.

A BL-ben viszont más a helyzet. Benzema 279 nap után szerzett gólt ismét (sőt, duplázott), legutóbb február 15-én, a Napoli elleni 3–1-es meccsen talált be. A francia játékost korábban Gary Lineker is bírálta, mondván azt, hogy csak minden második meccsén lő gólt, kevés a Realhoz. Most viszont ő is úgy érzi, hogy Benzema visszatért:

2 goals for Benzema. He’s back. — Gary Lineker (@GaryLineker) 2017. november 21.

A meccs után Zidane is a csatárait dicsérte: „Örülök nekik. Tudtuk, hogy előbb-utóbb vége lesz a rossz periódusnak, és jönnek majd a gólok. Ha valaki csak az eredményt látja, azt hiheti, hogy az APOEL egy rossz csapat. De szó sincs erről. Komolyan vettük a meccset, és ha komolyan vesszük, akkor így játszunk” – értékelt Zidane, hozzátéve, hogy ez a szezon eddig nagyon komplikált.

A BL királya

A Tottenham elleni vereség miatt Ronaldóra is rászálltak az újságírók, így nem csoda, hogy az APOEL-meccs után morcosan nyilatkozott. Minek mondjak bármit is, ha másnap totál az ellenkezőjét látom leírva?" A számok viszont nem hazudnak, ha a bajnokságban nem is megy Ronaldónak, a BL-t ő uralja.

98 BL-gólnál tart a Real játékosaként, ez a legtöbb az egy csapatban lőtt gólokat illetően

2017-ben 18 gólt rúgott a BL-ben, korábban soha senki nem szerzett ennyit egy naptári évben

A legutóbbi tíz BL-szezont nézve neki van a legtöbb gólpassza (27)

18 - Cristiano Ronaldo has now scored 18 Champions League goals in 2017; the record for a single player in a calendar year. Updated. pic.twitter.com/ccVdBBJFJq — OptaJose (@OptaJose) 2017. november 21.

Rá sem ismerni a Dortmundra

A csoport másik meccsén a Tottenham hátrányból fordított Dortmundban, ahol már csak az a kérdés, hogy mikor rúgják ki Peter Boszt. A holland edzőért Bundesliga-rekordot fizettek, úgy, hogy igazából senki nem tudja, hogy mit keres a Dortmund kispadján.A német csapat a legutóbbi tíz meccséből csak kettőt tudott megnyerni,Bosz szerint ezért is zuhantak össze a Tottenham ellen.

„Az egyenlítő gól után a játékosok elveszítették a hitüket. Az első félidőben megfojtottuk őket, voltak helyzeteink, jól játszottunk. Az egyenlítés után azonban nem tudtunk felállni. Olyan hibákat követtünk el, amelyeket nem lett volna szabad, de valahol érthető, hogy

egy régóta nyeretlen csapat hamar elveszíti az önbizalmát.

Az utolsó forduló előtt a Dortmund két ponttal a harmadik helyen áll, így még akár az is megtörténhet, hogy lemarad az Európa Ligáról.

Dráma Sevillában

A Sevilla az a csapat, amely ellen Klopp a legtöbbször meccselt úgy, hogy nem tudott nyerni (négy döntetlen, három vereség). Most akár meg is szakadhatott volna ez a sorozat, a Liverpool már 3–0-ra is vezetett, de a második félidőben Ben Yedder duplájával visszajött a Sevilla, és a 93. percben Pizarro góljával az egyik pontot is megszerezte.

Az angoloknak ismerős lehet az érzés, a 2005-ös, Milan elleni BL-döntőben ők álltak fel 0–3-as félidő után, és nyerték meg a sorozatot tizenegyesekkel. Ben Yedder meg is emlékezett erről, és óriásit trollkodott Twitteren. Remélem a Milan is nézte a meccset.”

„Olyan, mintha vesztettünk volna – nyilatkozott csalódottan Klopp. – Az első félidőben nagyon jók voltunk, a másodikban viszont leálltunk. Miután berúgták a másodikat, feljavultunk, voltak lehetőségeink, újabb gólt lőhettünk volna, ehelyett ők egyenlítettek ki a végén. Nagyot küzdöttek, gratulálok nekik."

A Liverpool ugyan maradt a csoport élén, de ha a következő fordulóban a Szpartak Moszkva megveri őket, és ezzel egyidejűleg a Sevilla is győz, még akár a továbbjutás is elúszhat.

3 - Liverpool have let a three-goal lead slip in a competitive match for the first time since May 2014 against Crystal Palace in the Premier League (also 3-3). Comeback. — OptaJoe (@OptaJoe) 2017. november 21.

A meccs után kiderült, hogy a Sevilla edzőjénél, Berizzónál prosztatarákot diagnosztizáltak az orvosok. Részleteket a szerdai sajtótájékoztatón közölnek.

11–0-ra nyert a City, izé, United

A Manchester City sokáig nem találta a fogást a nullapontos Feyenoordon, de végül Sterling 88. percben lőtt góljával sikerült kicsikarni a győzelmet. A meccs végén viszont sem az eredményt, sem a hazaiak címerét nem sikerült eltalálnia valamelyik tévétársaságnak, úgyhogy ez lett belőle:

A Napoli beáldozza a BL-t?

A Sahtar Donyeck elleni győzelmével még van esélye a továbbjutásra a Napolinak. Ehhez meg kell vernie a Feyenoordot, és közben a Citynek is az ukránokat. Maurizio Sarri csapatának viszont lehet, hogy „nem kell a BL".

A Napoli jelenleg két ponttal megy az Inter, és néggyel a Juventus előtt az olasz bajnokságban, ha most nem lesznek bajnokok, akkor valószínűleg soha. Tudja ezt az olasz edző is, aki a tavalyi évvel ellentétben sokkal pragmatikusabb, vagyis,időről időre, kiszámítható módon azt teszi, amit az adott meccs megkövetel a győzelem érdekében.A hangsúly viszont a bajnokság felé tolódik, ezért is van az, hogy Sarri inkább a BL-ben pihentet: a kinti, Sahtar ellen elveszített meccsen például Mertens, Jorginho és Allan sem játszott.

Hogy nem fért be a válogatottba?

A Sahtar ellen az 56. percben Insigne szerezte meg a vezetést ezzel a góllal:

Az olasz a csapat egyik legjobb formában lévő játékosa, így pláne jó kérdés, hogy miért nem játszott egy percet sem a svédek elleni pótselejtező visszavágón – amit egyébként számon is kérték az azóta már menesztett Venturán.

Ahol tényleg hazai pálya a hazai pálya

Előzetesen a G csoport tűnt a legkiegyenlítettebbnek, mégse gondolta senki, hogy pont a Besiktas fog csoportelsőként továbbjutni.A törökök még nem kaptak ki otthon a BL-ben, de ami ennél is durvább, hogy hazai pályán 33 bajnoki óta veretlenek: utoljára 2015. november 29-én szenvedtek vereséget.A Vodafone-stadion hangulatáról mindent elmond, hogy múltkor a Leipzig játékosa, Werner 32 perc után cserét kért, mert nem tudta elviselni a zajt.

50–50

A Besiktas mellett még a Portónak és a Leipzignek van esélye továbbjutni, mindkét csapat hét-hét ponttal áll. Gulácsi végigjátszotta a Monaco ellen 4–1-re megnyert meccset, Falcao góljánál azonban nagyot hibázott.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

E csoport:

Sevilla–Liverpool 3–3 (0–3)

Gól: Ben Yedder (51., 60. – büntetőből), Pizarro (90+3.), ill.Firmino (2., 30.), Mané (22.)

Szpartak Moszkva–Maribor 1–1 (0–0)

Gól: Ze Luis (82.), ill. Mesanovic (92.)

A csoport állása: 1. Liverpool 9 pont, 2. Sevilla 8, 3. Szpartak Moszkva 6, 4. Maribor 2

F csoport:

Manchester City–Feyenoord 1–0 (0–0)

Gól: Sterling (88.)

Napoli–Sahtar Donyeck 3–0 (0–0)

Gól: Insigne (56.), Zielinszki (81.), Mertens (83.)

A csoport állása: 1. Manchester City 15 pont, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. Napoli 6, 4. Feyenoord 0

G csoport:

Besiktas–Porto 1–1 (1–1)

Gól: Talisca (41.), ill. Felipe (29.)

Monaco–Leipzig 1–4 (1–4)

Gól: Falcao (43.), ill. Jemerson (6. – öngól), Werner (9., 30. – büntetőből), Keita (45.)

A csoport állása: 1. Besiktas 11 pont, 2. Porto 7, 3. Leipzig 7, 4. Monaco 2

H csoport:

APOEL–Real Madrid 0–6 (0–4)

Gól: Modric (23.), Benzema (39., 45+1.), Nacho (41.), Ronaldo (49., 54.)

Dortmund–Tottenham 1–2 (1–0)

Gól: Aubameyang (31.), ill. Kane (49.), Son Heung-Min (76.)

A csoport állása: 1. Tottenham 13 pont, 2. Real Madrid 10, 3. Dortmund 2, 4. APOEL 2