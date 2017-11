Nem akar osztrák válogatott lenni a Rapid magyar tehetsége

Ha valaki, akkor a Rapid Wienben légióskodó Szántó Tamás azok közé tartozik, akikre érdemes a jövő magyar futballválogatottját építeni. Igen ám, de volt már rá példa, hogy egy ottani kiváló magyarra lecsapott az osztrák nemzeti csapat. A 21 éves támadó a DIGI Sport híradójának Bécsben elárulta, van-e esély az „országváltására", de a kezdeti nehézségeiről és a Rapid-Austria derbi hangulatáról is mesélt. A Rapid vezetőedzője is elmondta a véleményét Szántó Tamásról.

Szántó Tamás még csak 21 éves, de már hét éve az osztrák Rapid Wienben szerepel. A bécsiek akadémiáján végigjárta a korosztályos együtteseket, most pedig már a felnőttcsapat tagja. Az NB I-ben egyetlen percet sem játszott, miközben a Rapid Wienben tavaly is alapembernek számított.

"Meglepett engem is, hogy ilyen gyorsan bekerültem, és ennyi meccset tudtam játszani az első csapatban. Ezzel egy álom vált valóra, hogy tömött stadionban, jó csapatok ellen, még az Európa Ligában is játszani tudtam" - nyilatkozta Bécsben a DIGI Sport híradójának.

Szántó Tamás az első szezonjában tizennyolc alkalommal lépett pályára az osztrák Bundesligában, és ezeken a mérkőzéseken öt gólt is szerzett. "Szeretnék maradni mindenképpen, jól érzem magam a csapatnál, eddig jól is ment a játék. Nyáron sajnos megsérültem, volt egy műtétem, de most már kilábalóban vagyok belőle, és egyre jobban érzem magam" - fogalmazott a támadó középpályás.

A kezdet hét évvel ezelőtt nem volt könnyű, hiszen a Sopronban született labdarúgó egyáltalán nem beszélte a német nyelvet. "Tényleg nehéz volt az elején. Én az iskolában angolt tanultam, és 15 évesen kikerülni teljesen más környezetbe úgy, hogy az ember nem beszéli a nyelvet. Tudjuk, milyenek a 15-16 éves gyerekek, viccelődtek velem, persze, de ez teljesen normális volt. Megpróbáltam minél hamarabb megtanulni a nyelvet, mert anélkül nagyon-nagyon nehéz beilleszkedni és érvényesülni egy másik országban.

Nem akármilyen élménynek tartja, amikor a Rapid kezdőjében debütált. "Amikor először kezdőként léptem pályára a bajnokságban, az épp egy derbi volt az Austria ellen, idegenben játszottunk, ott is izgultam, őszintén bevallom. De egy ilyen fantasztikus hangulatban megfeledkezik erről az ember, és utána már csak játszik."

Arra pedig már nem is kell sokat várni, hogy újra pályára lépjen Szántó, akár éppen egy bécsi derbin. "Pár meccset már játszottam a második csapatban azért, hogy újra fitt legyek. Remélem, a következő hetekben a nagycsapatba is visszatérhetek. Az a tervem mindenképpen, hogy kezdő, meghatározó játékos legyek. Hogy utána mit hoz az élet, azt majd meglátjuk."

A középpályás a felnőtt válogatottban még nem mutatkozott be. A kérdés persze sokakat izgat, vajon előfordulhat-e, hogy ő lesz-e az osztrákok következő honosított magyar labdarúgója? Szerintem nem, és nem is fog (előfordulni) szerintem.

Goran Djuricin, a Rapid jelenlegi vezetőedzője már tavaly is tagja volt az edzői stábnak, így jól ismeri a középpályást. Tamás egy nagy tehetség. Az utóbbi években a Rapid egyik legjobb fiatalja. A sérülése sajnos egy kicsit hátráltatta most a fejlődését. A személyiségén kell még kicsit csiszolni, és akkor azzá a játékossá válhat, akit mi is szeretnénk látni."

A szakember a magyar NB I-ről is beszélt. "Az osztrák liga jobb a magyarnál. Habár ott is sok a jó játékos és a Ferencváros-Videoton páros ott lehetne az osztrák Bundesliga éllovasai között is, ezt a bajnokságot előrébb sorolnám Európában."