BL-oktatófilm forog Angliában, Poldi bácsi volt a bíró Belgiumban

A Manchester City, a Chelsea és a Tottenham már biztos csoportelső, és ugyanerre jó esélye van a Manchester Unitednek és a Liverpoolnak is. Az utóbbi években az is ritka volt, ha egy angol együttes eljutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig, most azonban a világ legjobb edzőit összecsődítve úgy tűnik, hogy újra a PL-csapatokról fog szólni a sorozat. Brüsszelben a játékvezetők hamis 500 eurós bankjegyeket szedegettek össze a meccs alatt. A Barcelona bűnrossz meccsen jutott tovább, a Paris Saint-Germain rekordot döntött. BL-összefoglaló, ötödik játéknap, a szerdai események, nyilatkozatok.

A 2006/2007-es szezonban fordult elő először, hogy az összes angol csapat csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé. Erről beszélt Gary Lineker is a BT Sport stúdiójában, ahol azt is megkérdezte a szakértőktől, hogy ki nyerte a sorozatot 2006-ban. Nem emlékszem, valószínűleg még akkor is be voltam rúgva – utalt Gerrard a 2005-ös BL-döntőre, ahol a Liverpool 0–3-ról fordítva nyert a Milan ellen. (A válasz egyébként a Barcelona.)

Az angolok elfogytak a BL-ből

1997 és 2013 között minden évben bejutott legalább egy angol csapat a BL negyeddöntőjébe, sőt, olyan év is volt, amikor az elődöntőben volt három (2008). 2013-ban viszont embertelen mennyiségű pénz kezdett áramlani a Premier League-be, a SkySports és a BT Sport 3,6 milliárd fontot fizetett a közvetítési jogokért, ráadásul ez az összeg szinte egyenlő arányban oszlott meg a csapatok között.Ekkor az angolok hirtelenjében eltűntek a BL legjobb nyolc mezőnyéből, és bár voltak felvillanások, 2015 tavaszára megint nem maradt senki a negyeddöntőben.2016-ban és 2017-ben ez a csúfság már nem esett meg, viszont az, hogy a világ leggazdagabb bajnoksága csak egy csapatot tud felmutatni a nyolc között, még így is nagyon gyenge teljesítmény.

Behúzták az összes nagy edzőt

Anglia kimaradt abból a taktikai forradalomból, amely az elmúlt tíz évben Németországban és Spanyolországban lezajlott. Az ok érthető: annyi pénz lett a Premier League-ben, hogy nem kellett a szakmai munkával foglalkozni, elég volt összevásárolni a legjobbnak vélt játékosokat (ezért is nevezik a PL-t a futball NBA-jének).

Amikor a végtelen sok pénz elköltése után sem javult a helyzet, a legkézenfekvőbb megoldáshoz nyúltak. Szétnéztek Európában, hogy kik a legjobb edzők, és az összeset odavitték. Jelenleg minden nagy edző (Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte, Pochettino, Wenger) Angliában dolgozik, és ennek most kezd beérni a munkája:az összes angol csoportelsőként várja az utolsó fordulót.

Néha Messinek is pihennie kell

Valverde meglepetésre kihagyta a Juventus elleni kezdőből Messit, már a hétvégi, Valencia elleni bajnoki rangadót szem előtt tartva. Az argentin legutóbb 2016. szeptember 10-én maradt ki a csapatból, akkor a Barcelona hazai pályán 2–1-re kikapott az Alavéstől.

A meccs után Valverde elmondta, nincs gond Messivel, egyszerűen csak neki is szüksége van pihenésre. „Rendben van. Nehéz döntés volt, de sok meccset játszott mostanában, néha neki is kell egy kis szünetet tartania. Az volt a terv, hogy majd a második félidőben áll be, amikor már nyíltabb lesz a játék.

Messi padoztatása az ellenfél edzőjét, Allegrit is meglepte. 2010 óta 13-szor meccseltem ellene, de most először láttam őt a padon. Egy kicsit ideges lettem, amikor beállt, de a játékosaim jól lefogták őt.

Kapusa mentette meg a Barcát

Valverde Ter Stegen 92. perces bravúrjáról is beszélt. „Óriási formában van. Igaz, a stílusunkból fakadóan általában nincs sok dolga, de most döntő jelentőségű volt a védése, ha nem ér oda, a Juventus megnyeri a meccset" – dicsérte a német kapust, akia legutóbbi 24 kapura tartó lövésből 23-at megfogott.

Hogy mekkorát védett, azt jól mutatja, hogy miután Dybala ellőtte a labdát, már indult is ünnepelni:

Rekordot döntött a PSG

A PSG Neymar, Cavani és Mbappé vezetésével hetet rúgott a Celticnek,ezzel már 24 gólnál tart, soha egyetlen csapat nem lőtt még ennyit a csoportkörben.

A meccs nem mindenkinek alakult úgy, ahogy azt előzetsen megálmodta:

„Még szebb lenne, ha nem kaptunk volna egyet sem. Jók voltunk, de vannak dolgok, amikben fejlődnünk kell – fanyalgott a meccs után Emery, aki azonban nem győzte dicsérni a két góllal és egy gólpasszal záró Neymart. – Rendkívüli játékos. Játszani akarja ezt a játékot, és éreztetni, hogy ott van a pályán. Az ő tudásából mindenki hasznot húz csapaton belül."

Neymar ezzel a duplával lehagyta Jardelt a BL-góllövőlistáján (26 gól), és már csak ketten vannak előtte a brazilok közül (Rivaldo 27, Kaká 30).

Szerda este két sorozat is megszakadt:

a PSG megkapta, az Anderlecht meglőtte az első gólját az idei BL-szezonban.A belgák ígyis kikaptak a Bayerntől, a meccs viszont nem a futballról, hanem a német szurkolókról szólt, akik a magas jegyárak ellen tüntettek.

Poldi bácsit játszott a bíró az Anderlecht-Bayernen

Az Anderlecht - nem kis meghökkenésre - 100 eurót is elkért a vendégjegyekért, ezért tiltakozásul a Bayern szurkolói az első negyedóra végén hamis 500 eurósokat dobáltak a pályára.

Nem ez volt az első ilyen eset, a PSG elleni meccsen például az egyik drapérián azt írták, 75 euró?

"Mi nem Neymar vagyunk. A jegyáraknak ésszerűbbnek kell lenniük."

Mindenesetre Bajnokok Ligája meccsen ritkán van olyan, hogy az alapvonali játékvezetőnek a gyepre szórt hamis bankjegyeket kell összeszednie.

Brüsszelben ez is előfordult. Tévében legutóbb akkor láttunk ilyet, amikor Poldi bácsi a Tabánban szedte össze a szemetet a szép zöld gyepről. Csak neki volt egy gyönyörű botja is hozzá.

A kifütyült Griezmann csodagólt lőtt

Az Atlético Madrid megszerezte első győzelmét a BL-ben, de lehet, hogy ez is kevés lesz. Ahhoz, hogy továbbjusson a csapat, az utolsó fordulóban meg kellene verni a Chelsea-t, és ezzel egyidejűleg a Romának nem szabadna nyernie a Qarabag ellen. A csodagólt szerző Griezmann ennek ellenére optimista.

„A végsőkig küzdeni fogunk. Ez egy fontos győzelem volt, aztán majd meglátjuk" – mondta a madridi derbin kifütyült játékos, aki nélkül elképzelhetetlen Atlético-gól a BL-ben: a legutóbbi 15 gólból tíznek részese volt (nyolc gól, két gólpassz).

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

CSZKA Moszkva–Benfica 2–0 (1–0)

Gól: Schennikov (13.), Jardel (56. – öngól)

Basel–Manchester United 1–0 (0–0)

Gól: Lang (89.)

A csoport állása: 1. Manchester United 12 pont, 2. Basel 9, 3. CSZKA Moszkva 9, 4. Benfica 0

B csoport:

Anderlecht–Bayern München 1–2 (0–0)

Gól: Hanni (63.) ill. Lewandowski (51.), Tolisso (77.)

Paris Saint-Germain–Celtic 7–1 (4–1)

Gól: Neymar (9., 22.), Cavani (29., 79.), Mbappé (35.), Verratti (75.), Alves (80.) ill. Dembele (2.)

A csoport állása: 1. PSG 15 pont, 2. Bayern München 12, 3. Celtic 3, 4. Anderlecht 0

C csoport:

Qarabag–Chelsea 0–4 (0–2)

Gól: Hazard (21. – büntetőből), Willian (36., 85.), Fábregas (71. – büntetőből),

Atlético Madrid–Roma 2–0 (0–0)

Gól: Griezmann (69.), Gameiro (85.)

A csoport állása: 1. Chelsea 10 pont, 2. Roma 8, 3. Atlético Madrid 6, 4. Qarabag 2

D csoport:

Juventus–Barcelona 0–0 (0–0)

Sporting–Olimpiakosz 3–1 (2–0)

Gól: Dost (40., 66.), Cesar (43.), ill. Ojidja-Ofoe (86.)

A csoport állása: 1. Barcelona 11 pont, 2. Juventus 8, 3. Sporting 7, 4. Olimpiakosz 1