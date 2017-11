A magyar labdarúgó-válogatott éléről októberben távozó Bernd Storck ismét szövetségi kapitány lehet.

James Ellingworth, az AP munkatársa számolt be róla, miszerint az üzbég nemzeti csapat élére új szakembert keresne a szövetség, és a kapitányi posztra jelöltek listáját is tudni: a felsorolásban találkozhatunk Bernd Storck nevével, de a német tréner mellett a West Hamtől elküldött Slaven Bilic, Walter Mazzari és Bert van Marwijk is ott van a kiszemeltek között – írja az nso.hu.

Üzbegisztán válogatottja a negyedik helyen végzett a 2018-as világbajnoki selejtezők során az Ázsiai zónában az A-csoportban, így lemaradt az oroszországi tornáról.