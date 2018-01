Szász Kitti: Kit érdekel idehaza, ha ötszörös világbajnok leszek?

A freestyle foci négyszeres női világbajnoka, Szász Kitti pár éve az egyik legkeresettebb hazai attrakció volt a rendezvényszervezők körében. Megkereséseket még ma is kap, de már egyre inkább másfelé keresi a továbblépés lehetőségét. Ennek ellenére nyáron még bemutatott egy trükköt, amit lányok közül egyedül ő tud a világon, felállított egy Guinness-rekordot, és nem tudott nemet mondani egy három hónapos indiai turnéra

2014-ig szinte naponta lehetett belefutni Szász Kittibe. Nem csak a 13. kerületben, ahol első albérlete volt, és pár hónapig utcaszomszédok voltunk, hanem tévében, újságban, és minden más felületen is. Aztán egyszer csak csend lett, így némileg meglepett bennünket, amikor egy közös ismerősünk azt mondta, hogy „Egy csomó minden történt mostanában Kittivel." Valóban? Nos, valóban, és a válaszokért nem is kellett messzire menni, csak Siófokig, ahol a világ egyik legjobb női freestyle-osa lakik éppen.

„Megbámulják még, amikor kijön a part menti streetball pályákhoz gyakorolni?" - kérdeztük Szász Kittit, aki lassan fél éve Siófokon.

„Mostanában már nem jellemző, de nyáron volt egyszer-kétszer kisebb csődület. Néznek, csodálkoznak, de ez mindig így volt. A bátrabbak idejönnek, megszólítanak, kérnek egy közös fotót. Inkább a lányok, furcsa módon a fiúk félősebbek. Mondjuk, érdekes módon még mindig vannak, mondjuk úgy, rajongóim, akik megkeresnek a honlapomon, vagy a Facebookon keresztül, autogramkártyát kérnek, verset írnak. Szoktam is csodálkozni, hogy havi egy-két fellépéssel, amit vállalok még így benne vagyok a köztudatban.”

Most legfeljebb csak a német juhászát sétáltató nyugdíjas bácsi a közönségünk, de azt meg kell hagyni, hogy a négyszeres világbajnok trükkjei maradásra bírják az ebet, amelyik másodpercekig követi a labda útját lábtól a fejig és vissza.

„Remélem is, hogy tetszik neki, amit lát, mégis csak a kedvenc kutyafajtám” - mondja elégedetten Kitti, aki 2014-ben második lett a korábban többször is megnyert Red Bull Street Style versenyen, majd 2011 után másodszor is megnyerte a sportág hivatalos világbajnokságát. A folytatás azonban mégsem úgy alakult, ahogy ezt akkor elképzelte.

„Népszerű voltam, valóban, és tényleg sok helyre hívtak, ami nem baj, ha az ember fellépésekből él. Akkoriban azonban kezdtek megsokasodni a ne szépítsük, gagyi felkérések. Menjek már el ide, meg oda, tanítsam meg ezt a celebet, meg azt a tehetségkutatós srácot egy trükkre, amire már azt mondtam, hogy kösz, nem. Ennél azért komolyabb dolgokat szerettem volna csinálni."

Ilyen egy jó felkérés:

Úgyhogy maradtak a nívósabb fellépések – céges rendezvények, focimeccsek félideje, vagy éppen egy olyan, mint szeptemberben, amikor a LEGO egy dániai rendezvényére hívták meg –, a versenyekből viszont már kevesebbet vállalt, és lehet, hogy ez a jövőben is így lesz, pedig 2018-ban újra lesz Red Bull Street Style, ami a freestyle foci nem hivatalos világbajnoksága, egyúttal pedig talán legnagyobb show-ja, és az osztrák cég marketing gépezetének jóvoltából hírverésnek sincs híján.

„Én is tisztában vagyok vele, hogy egy jó szereplés az RBSS-on megdobhatja az ázsiómat, de abban már nem vagyok biztos, hogy én ezt valóban akarom. Ha úgy határozok, hogy megyek, arra nagyon sokat kell készülni, mert csak kirándulni nem akarok, az nem pálya, hogy majd leszek valahányadik. A felkészülés rengeteg időt vesz igénybe, amit én szeretek komolyan venni, de, ha jön egy egynapos felkérés, ami tulajdonképpen a bevételi forrásom, akkor máris lőttek a jól felépített edzésmunkának. Egyébként meg négyszeres világbajnokként nem nagyon van mit bizonyítanom. Lehetek éppen ötszörös világbajnok is, de, őszintén, kit érdekel ez itthon? És annyira már engem sem motivál.”

„Tíz éve vagyok benne a freestyle-ban, már a főiskolán is ezt csináltam, ezért voltam egyéni tanrendes. Már akkor megvolt a vállalkozásom, szóval egy kicsit belefásultam. Persze az még mindig jó érzés, amikor látom, hogy tetszik az embereknek, amit csinálok, meg alapvetően nagyon szeretem magát a freestyle-t, ami rengeteg mindent adott nekem. Ha nem fogok többet versenyezni, vagy fellépni, biztos, hogy akkor sem fogom teljesen abbahagyni."

Éppen ezért, ha csak teheti minden nap kint van a szabadstrand melletti streetball pályán – jobban szeret a szabadban gyakorolni, mint mondja, a zárt tér korlátozza –, ahol ilyenkor egy rövid bemelegítés után nagyjából egy órát gyakorol. Ha versenyre készülne, akkor napi két edzés lenne, kidolgozott versenyprogrammal. Mi egy alap készletből kapunk ízelítőt – az sem rossz éppen.

Csak egy alap fitnesz Horváth László személyi edző alkalmanként egy órában veszi kezelésbe Szász Kittit. A kis edzőteremben elsősorban saját súlyos munkát végeznek, de a plafonról lelógó három bokszzsák azt jelzi, hogy nem nehéz lemozogni a heti penzumot. „Elsősorban egy általános fitneszt akarok magamnak, nem pedig speciálisan a freestyle-ra szabjuk a feladatokat. De arra is jók a TRX-es és hasonló feladatok. Javítják a koordinációt, az egyensúlyérzéket, vagy például erősítik azokat a törzsizmokat, amelyeket akkor használok, amikor előre dőlve kell megtartanom magamat és a labdát." Edzője szerint Kittin meglátszik, hogy sportoló, sokkal komolyabban veszi a munkát és sokkal jobban is terhelhető. És miután kilenc évig karatézott, a fej magasságban a zsákra mért rúgásokat is könnyedén osztja ki.

Habár Szász Kitti már inkább kifelé megy a sportágból azért még nem veszített el minden motivációt. Nyáron megtanult egy trükköt, amit a lányok között a világon elsőként tudott élesben megmutatni: a PATW, azaz a labda háromszori megkerülése belülről indítva itt meg is nézhető.

„Ez a videó az egyik régi álmom volt. Nem is csak a trükk, hanem sokkal inkább Budapest miatt.

Hasonlóan nagy álom volt a Guinness-rekordddöntés is, ami októberben sikerült, rendhagyó körülmények között. Kiderült ugyanis, hogy a hitelesítés 10 ezer dollárba kerül, plusz még a hitelesítő utaztatása, elszállásolása. Miután ennyi pénzem nincs, összeálltam a Face Team akrobatikus kosarasaival, és együtt csináltunk egy Guinness-napot, ennek részeként ejtettük meg a rekorddöntést, ami a sarokkal dekázás egy perces új női Guinness-rekordja. 107-et sikerült csinálnom, mondtam, hogy tudnék többet is, de azt mondták, majd, ha valaki megdönti, akkor arra ráteszek újabb kettőt-hármat, fölöslegesen ne fáradjak."

Azért a világbajnoki címek és a nemzetközi ismertség mégiscsak megnyit kapukat, és az egynapos

fellépések mellett sokkal komolyabb megkeresések is érkeznek. Például, az, ami egy Barcelonához

közeli üdülőhelyről - a Tarragona melletti PortAventura - futott be 2016-ban, ahol egy karácsonyi show műsorhoz kerestek akrobatákat, és Kittit is megtalálták.

Nem titok, egy ilyen másfél hónapos fellépés már elég jól fizet. Részben ezért is nehéz a váltás, mert hajlamos az ember elkényelmesedni egy-egy ilyen lehetőség után. Közben persze tisztában vagyok vele, hogy nem az a realitás, hogy fellépek valahol és annyit keresek, mint más egy hónap alatt, vagy éppen egy ilyen másfél hónapos turnéból akár egy évig is el lehet éldegélni."

Hasonlókkal kecsegtet a világhírű cirkuszi társulat, a Cirque de Soleil ajánlata is, akiknél Párizsban csinált végig egy válogatást Szász Kitti. A „megfelelt” pecsét került a lapjára, de műsorba még nem hívták. „Azért ez egészen más, mint a versenyek, ahol ugyan szintén kell adni egy kis show-t, de mégis az számít inkább, hogy jobb trükköket tudsze-e mutatni az ellenfelednél. Itt sokkal inkább karakternek kell lenned, az ügyesség mellett nem árt a színészi véna sem, ami nekem nem feltétlenül az erősségem, de, ha megerőszakolom magam, akkor azért elő tudom hívni ezeket."

A fellépéseit és egyéb megjelenéseit négy éve maga intézi. Korábban volt menedzsere, és amondó, ha újra lenne, akkor megint ugyanazt a céget választaná, de igazából nincs rá szüksége.

„Sportmenedzser diplomám van, azaz egy idő után rájöttem, hogy mindent el tudok intézni, amihez eddig más munkáját vettem igénybe. Le tudom szervezni a fellépéseimet, eligazodok a szerződésekben, tudom, hogy megy egy fotózás, vagy egy reklámfilmforgatás. A freestyle után is ebben a szakmában tudnám magamat a legjobban elképzelni."

Az elképzelt jövő lehet, hogy hamarosan valósággá válik, az interjú napjának reggelén Kitti ugyanis még Budapesten volt, ahol egy sportmenedzsmenttel foglalkozó cégnél járt állásinterjún. Ismerem a céget, jóban vagyunk, de ragaszkodtam hozzá, hogy ne csak felvegyenek, hanem egy rendes interjún mutathassam meg, hogy tényleg értem, miről van szó. Másfél órás procedúra volt, meglátjuk, hogy döntenek, ha kellek nekik, akkor január végén kezdhetek."

Hacsak nem mond igent arra a három hónapos indiai fellépésre, aminek a szerződéstervezetét éppen a beszélgetés alatt kapta meg - és mint pár nappal később kiderült, előbb az ázsiai kalandot választotta, azaz irány India, ahol az elmúlt években európai és dél-amerikai sztárokkal (Alessandro Del Piero, Robert Pires, Luis García, Elano, David Trezeguet) felturbózott Indiai Szuper Liga (Indian Super League) mérkőzésein csinálják a show-t a világ legjobb női freestyle-osai.

⚽️ A post shared by Kitti Szász (@kittifree) on Dec 19, 2017 at 2:43am PST

"Körbeutazzuk Indiát, egy csomó stadionban fellépünk, táncosokkal együtt. Érdekes, izgalmas helyek, és különleges kultúra, ami újdonság a számomra. Egyedül talán veszélyes lehet, de itt nagyon vigyáznak ránk" – írta a cikk megjelenése előtt Szász Kitti.

A freestyle-os csapat találkozása Abhishek Bachchan bollywoodi sztárral:

Utána jöhet munka, mert tervek vannak szép számmal. Ha márciusban itthon lesz, akkor belekezd a labdarúgó szakedzői képzésbe is. „Szívesen tanítanék gyerekeket focizni. Egy 9-10 éves lánynak még nem konkrétan a focit kell megtanítani, csak a labdát és a játékot kell megszerettetni vele, ahhoz meg értek. De felnőttekkel biztos, hogy nem foglalkoznék, nincsenek ilyen ambícióim.”