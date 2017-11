Mindenki Messi meg nem adott góljáról beszélt

A Barcelona vasárnap este 1-1-es döntetlent játszott a Valencia vendégeként, de mindenki Lionel Messi meg nem adott góljáról beszélt a lefújás után.

A spanyoloknál egyelőre még nincs gólbíró, a játékvezetők pedig nem látták bent Messi amúgy teljesen szabályos gólját. A 30. percben Messi lövése már árjutott a gólvonalon, amikor Neto, a Valencia kapusa megfogta azt. A játékvezető, Ignacio Iglesias azonban nem adta meg a találatot.

„Szerettünk volna nyerni, de az egy pont sem rossz" – mondta Ernesto Valverde, a Barca trénere. „A gól, amit kaptunk kicsit megfogott bennünket, de képesek voltunk egyenlíteni. Nyomtunk végig, sikerült is egyenlíteni. Messi lövése után teljesen egyértelmű volt, hogy bent volt a labda. Nyilván utólag kár lenne vele foglalkozni, de a játékvezetőknek kellene a segítség."

Jordi Alba, aki a Barcelona gólját szerezte, már nem volt ennyire visszafogott.

„Kapitális hibát vétett a játékvezető. A pálya közepéről is jól láttam, hogy bent volt a labda. Megnéztük az ismétlést is a félidőben, teljesen egyértelmű volt. A videóbíró nagyon sokat fog segíteni és nagy szükség is van rá. Uraltuk a mérkőzést, de a bekapott gól után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Elkaphattak volna utána bennünket, hiszen a Valencia remekül kontrázik, nem könnyű itt pályára lépni. Ennyi idő után már nem lehet véletlen, hogy a második helyen állnak."

No goal line technology in La Liga. Messi goal not given. Pathetic !!!!!!!! pic.twitter.com/Sv6jdF3SBH — TheWelshDragon (@TheWelshDragon9) 2017. november 26.

A lefújás után Sergio Busquets is a Messi-szellemgóllal volt elfoglalva: „Sok olyan sziutáció lesz, amiben nem segíthet a videóbíró, de ilyesmi nem fordulhat majd elő. Nagyon nagy szükség van erre a spanyol bajnokságban is és ezt nem csak a meg nem adott gól miatt mondom. A Lal Liga a világ legjobb bajnoksága, itt szerepelnek a legjobbak, megérdemli a legjobb technológiát is. Bent volt a labda, de a játékvezető és az asszisztens sem látta. Győzelmet érdemeltünk volna."

„A tesztelések már zajlanak, nyolc hónapja foglalkozunk a videobíró-rendszerrel. A következő idényben kipróbáljuk az élvonalban, és ha a FIFA végérvényesen jóváhagyja, 2018 júliusától használjuk" – nyilatkozott az El País című lapnak a liga elnöke még 2017 januárjában.