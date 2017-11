Cristiano Ronaldo a futball sok szegmensében is kiemelkedő. A világ egyik legjobb rúgótechnikájával rendelkezik, bomba- és szabadrúgásgóljait szinte lehetetlen megszámlálni. Legidősebb fia, a hétéves Cristiano Jr. is szívesen tanul tőle, sőt, az alábbi videó alapján még eredményesen is. Erre a lövésre bizony az "öreg" Ronaldo is biztosan büszke.