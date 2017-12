Pogba nem kertel, utálja Mourinho edzéseit

Paul Pogba, a Manchester United legdrágább játékosa könnyen magára haragíthatja csapat menedzserét. A 49-szeres francia válogatott középpályás nyíltan bevallotta, hogy sokszor utálja a José Mourinho által vezetett edzéseket.

A 24 éves középpályás fantasztikusan bánik a labdával, kis területen is szinte bármilyen trükköt végre tud hajtani. Azonban a Manchester United edzésen ritkán villanthatja meg tudását.

„A kedvenc részem az edzés végi játék. A legrosszabb – amit hozzám hasonlóan mindenki utál –, amikor a taktikai elemeket gyakoroljuk. Főleg a védekezésnél, mert ezeknél a feladatoknál nincs ott a labda" – nyilatkozta Paul Pogba, akinek a véleményét nyilván nem fogja díjazni José Mourinho.

"A barátaimmal tanultam játszani. Abban az időben mindig kettő a kettő, esetleg három a három ellen fociztunk. Kemény párharcok voltak, de a technika is nagy szerepet játszott, így ezeket az alkalmakat mindig is imádtam. Nagyon szeretem a szép futballt és a gyönyörű cseleket" – tette hozzá a Manchester United játékosa, aki az idei szezonban tíz mérkőzésen három gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott.

A portugál trénernek kulcsfontosságú a védekezés. Csapata a legkevesebb gólt kapta az idei bajnokságban, szám szerint nyolcat. Mourinho minden bizonnyal a szombat esti Arsenal elleni rangadóra is defenzív csapatot fog pályára küldeni.