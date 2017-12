Pogba-piros, De Gea-bravúrok: az Arsenal otthonában nyert a ManUnited

A Manchester United gyorsan kétgólos előnyre tett szert az Arsenal otthonában. A hazaiak folyamatosan rohamoztak, de David De Gea fantasztikus napot fogott ki. Valencia, a csapatkapitány lőtt gólt, Jesse Lingard duplázott, Lacazette sok helyzetéből egyet váltott gólra, Paul Pogba piros lapot kapott. Wengernek továbbra sem megy Mourinho csapatai ellen.

Az Arsenal zsinórban 12 hazai bajnoki sikerrel várta a Manchester United csapatát, ilyesmire legutóbb még a Highburyben volt példa. Arsene Wenger ugyanakkor eddig csak kétszer tudta legyűrni José Mourinho aktuális csapatát, ezúttal 18. alkalommal néztek farkasszemet a felek.

Már a 4. percben megszerezte a vezetést a Manchester United, Antonio Valencia egy labdaszerzés után játszott össze Paul Pogbával, majd Petr Cech lábai között az Arsenal kapujába lőtt.

Valencia eddigi 21 meccsén, melyen gólt szerzett a bajnokságban, még soha nem szenvedett vereséget, így jó előjelekkel kezdődött a meccs a vendégek számára.

A 11. percben már kettővel vezetett Mourinho csapata, Mustafi eladott labdája után Lukaku passzolt Martialnak, aki Jesse Lingardnak készítette le a labdát. Az angol játékos higgadtan passzolt Cech mellett a kapuba, ráadásul Mustafi meg is sérült, le kellett őt cserélnie Wengernek, Iwobi érkezett a helyére.

A 20. percben szépíthetett volna az Arsenal, de Lacazette közvetlen közelről David De Geába paskolta a labdát, majd tíz perccel később Özil végezhetett el jó helyről szabadrúgást, de a német csavarását Ashley Young fejelte ki a kapu elől. Nem sokkal később megint Lacazette került helyzetbe, de hat méterről leadott lövése a lécen csattant.

Az első félidő hosszabbításában Lukukról pattant De Gea kapuja felé a labda, de a spanyol megint óriásit védett. Az első félidőben volt olyan időszak, amikor 86 százalékban birtokolta a labdát az Arsenal.

A második félidő elején rögtön szépített az Arsenal, Ramsey kapott remek labdát Sáncheztől, majd Lacazette elé készített, aki már nem tudott hibázni.

Lingard szinte azonnal visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget, de Lövése Cechről a kapufára pattant, majd Martial lövését blokkolták.

Az 56. percben ismét De Gea mutatott be hihetetlen bravúrokat, Lacazette és Sánchez is közelről lőhetett, de kézzel és lábbal is remekelt a spanyol.

A 63. percben meglőtte a harmadikat a United, Lingard indult a kontrával, őt Pogba kísérte, aki áthámozta magát Koscielnyn és remek ütmeben passzolt vissza Lingardnak, akinek csak az üres kapuba kellett lőnie. Lingard az utóbbi két bajnokiján három gólt szerzett, így két meccs alatt megduplázta az eddigi 51 meccsén szerzett találatainak számát.

A folytatásra stabilizálta a védelmet Mourinho, hiszen Martial helyére beküldte Ander Herrerát, Wenger pedig Welbeckkel és Giroud-val próbált reagálni.

Aztán jött a nem várt fordulat, Paul Pogba taposott rá az elé betérdelő Bellerín térdhajlatára, amiért azonnal piros lapot kapott. A francia legutóbb 2013 májusában kapott pirosat még a Juventus játékosaként. Pogba így biztosan kihagyja a City elleni derbit jövő vasárnap.

A folytatásban jól védekezett a United, a 89. percben még Welbeck szeretett volna egy tizenegyest, de Mariner nem ítélte meg, pedig Darmian eltalálta a lábát.

Que manera tan increíblemente tonta de hacerte expulsar. Pogba se pierde el Derby de Manchester. ‍♂ pic.twitter.com/HmhX1sxJS2 — Gol Gana (@GolGana_) 2017. december 2.

A hajrában és az ötperces hosszabbításban Lukaku várta a hosszú indításokat, miközben az Arsenal próbálkozott a támadásokkal, de az eredmény már nem változott.

A Manchester United öt pontra zárkózott a vasárnap pályára lépő Manchester City mögé, az Arsenal így továbbra is az ötödik helyen áll.

Arsenal-Manchester United 1-3

gól: Lacazette 49. ill. Valencia 4., Lingard 11., 63.