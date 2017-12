A Fradi gálázva verte a Videotont az ősz legfontosabb meccsén

Az NB I 18. fordulójának rangadóján a Ferencváros 3–1-re győzött a Videoton ellen a Groupama Arénában, ezzel pontszámban beérte az ezen a meccsen kiscsapatként futballozó székesfehérváriakat.

Alig több mint egy hónapja a Fradi szurkolói csoportja és a klubvezetés megegyezett egymással. Az ultrák között volt, aki úgy érezte magát, mint a kisgyerek karácsonykor, hogy visszatérhet a stadionba. A Debrecen elleni meccs előtt azonban egyikük figyelmeztetett: őszintén szólva nem hiszem, hogy sokáig fent lehet tartani ezt a hurráhangulatot, de talán nagy balhé rövid távon nem várható.

Hurráhangulat volt, a szurkolók megidézték a poklot a telt házas Groupamában, ami a játékosoknak is segített. „Tudtuk, hogy a második félidőben a tábor felé fogunk támadni, ezért jobban rákapcsoltunk és szereztünk is két gólt" – nyilatkozott a mixzónában Varga Roland, aki a gólja után azonnal az ultrákhoz szaladt. Szegény szaladt volna most is biztos,de nem volt kihez.Mert nem csak hurráhangulat volt, de balhé is, aminek az lett a következménye, hogy a csak B-típusú kártyával rendelkező szurkolók nem mehettek be a stadionba.

Egy hónapja szinte semmit nem lehetett hallani a „Mi vagyunk a Ferencváros" és az „Itthon vagyunk" rigmuson kívül, mosta szezon legfontosabb meccsén, az NB I-et a Fradi előtt három ponttal vezető Videoton ellen hiányzott ez a szurkolás, ez a szenvedély.Voltak bőven a Groupamában, nem arról van szó, de ez más volt. A Fradi játéka viszont mindent kárpótolt.

A két csapat hozzáállása talán az edzőikről volt a leginkább leolvasható. Thomas Doll az első pillanattól kezdve fel alá járkált a technikai zónában, hol tapsolt, hol a fejét vakarta, hol meg széttárt karokkal állt értetlenkedve. Ezzel szemben Marko Nikolic a 11. perc körül állt fel először a kispadról, amikor a Fradi fölénye már kezdett nyomasztóvá válni.

A Videoton nem akart sokat a meccstől, de azt a keveset is át kellett gondolnia a 34. percben, amikorStefan Spirovski góljával a Fradi megszerezte a vezetést.

Érett már, na. Pár perccel később megint talpon volt az egész Fradi-kispad, nem a gól utáni aftert tartották, csak kontránál összerúgták Varga Roland lábát, az elkövető Marko Scepovic pedig megúszta sárgával.

Mikor már majdnem lepergett az első félidő, Josiph Paintsil indult meg egyedül egy kontrával, a tizenhatoson belül leültette Fiola Attilát, majd a kapus mellett elrúgta a labdát a hosszúba.

Ahogy Nikolic, úgy a Videoton se nagyon került elő a második félidőben, Dibusz Dénes komoly védenivaló nélkül hozta le a meccset.Doll jól menedzselte csapatát, amely már inkább a biztos védekezéssel volt elfoglalva, de néhány ígéretes kontrát azért így is végig tudott vinni.Közelebb volt a 3–0, mint a 2–1, mondjuk úgy. Ilyenkor persze törvényszerű, hogy a valószínűtlenebb forgatókönyv következik be: a 74. percben egy baloldali beadást Dano Lazovics fejelt a kapuba. A semmiből jött, de legalább életet lehelt a meccsbe és a Vidi-szurkolókba.

A 83. percben aztán végleg eldőlt a meccs, Amadou Moutari meglőtte a harmadik Fradi-gólt.Így volt igazságos, két gól bőven volt ma a csapatok között.

A Fradi simán nyerte az ősz legfontosabb meccsét, ezzel pontszámban befogta a Videotont, amely nyolc bajnoki után kapott ki ismét. A legrosszabbkor.