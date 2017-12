Fiola sokáig emlékezni fog Paintsilre, így ünnepelt a Fradi

Mint arról beszámoltunk, az NB I 18. fordulójának rangadóján a Ferencváros 3–1-re győzött a Videoton ellen a Groupama Arénában, ezzel pontszámban beérte a székesfehérváriakat. A Fradi középpályásának, Joseph Paintsilnek a gólját pedig nem csak Fiola Attila fogja sokáig emlegetni.

A ferencvárosi szurkolók biztosan sokáig emlékezni fognak a Videoton elleni sikerre, ám nem csak a 3-1-es siker miatt. A Fradi fiatal ghánai középpályása. Joseph Paintsil ugyanis olyan gólt lőtt, amelyet a világ minden táján hetekig fognak mutogatni, és a Videoton magyar válogatott védője, Fiola Attila sem fog elfelejteni egyhamar.

A lefújást követően Thomas Doll elismerően beszélt a játékosok hozzáállásáról a fradi.hu-nak.

Szenvedélyes Ferencvárost láttunk a pályán. Büszke vagyok a fiúkra a teljesítményükért. Mindazt, amit a hét alatt megterveztünk, nagyszerűen megvalósították."

"Szeretem ezt a labdarúgást, ha van szenvedély, ha kezdeményezünk, és nem várunk ki. Az első félidőben taktikailag jól viselkedett a csapat, jó volt a védekezés, előre is jól játszottunk, jó kombinációk voltak. A második félidőben magától értetődően a Videoton is fokozta a nyomást, néha négy emberrel is próbáltak támadni. Világos volt, hogy különböző területek meg fognak nyílni. A fiúk sokat futottak, az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a második félidőben be tudtunk cserélni még egy gyors játékost, Amadout." Ma senkit sem lehet külön kiemelni, az egész csapatot Dibusz Dénestől Lovrencsics Balázsig dicséret illeti. Mindannyian nagyszerű munkát végeztek. Gyönyörű egy az egy elleni szituációkat láttunk. Arrogancia nélkül mondhatom, teljesen megérdemelt volt a győzelmünk."

"Fontos volt, hogy nem hagytuk elhúzni a Videotont hat ponttal."

A lefújást követően így ünnepelték a ferencvárosi labdarúgók a sikert:

Villámgyors nigeri szélső, a csereként beállva harmadik ferencvárosi gólt szerző Amadou Moutari szerint a Videoton elleni remek győzelem a csapatmunka diadala volt.