Carlo Ancelotti nem kér az olasz válogatottból

Carlo Ancelotti elmondta, nem szeretne az olasz válogatott szövetségi kapitánya lenni, ugyanis inkább egy klubcsapatot irányítana.

Ancelotti korábban a Parma, a Juventus, az AC Milan, a Chelsea, a PSG és a Real Madrid ezdője is volt, nemrégiben pedig a Bayern München csapatától küldték el. Miután az olasz válogatott Gian Piero Ventura vezetésével nem jutott ki a 2018-as világbajnokságra, kézenfekvő lett volna a csapat nélküli Ancelotti kinevezése, de ő nem kér a megtisztelő feladatból.

Ancelotti elmondta, beszélt az olasz szövetség azóta már távozott elnökével, Carlo Tavecchióval, de nem akarta a feladatot.

„Megkeresett a szövetség, beszéltem is a vezetőkkel. Nekik is csak annyit tudtam mondani, hogy megtisztelő, hogy ennyien szeretnék, hogy olasz szövetségi kapitány legyek, de egyelőre nem szeretnék ilyen feladatot vállalni.

Szeretek klubokat vezetni, az edzéseket, a mindennapi munkát.

Az olasz focinak sok baja van, amik megoldásra várnak, ehhez pedig én egyedül kevés vagyok. Ahogy mindig, most is az edző volt a hibás, de ez nem így működik. Strukturális probléma van Olaszországban. Miért nincsenek például tele a stadionok? Ez nem Ventura hibája.

Van konfliktus a klubok és a szövetség között, de ez ugyanígy van Németországban, Angliában és Franciaországban is. Most a szövetségen a sor, hogy akár erővel is, de új szabályokat vezessen be. Szerintem például nagy haszna lenne a bajnokságnak, ha húsz helyett csak tizennyolc csapatos lenne." – mondta Ancelotti.